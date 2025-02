Le radiazioni di una stella esplosa hanno modificato l’evoluzione della vita sulla Terra

video suggerito

A cura di Valeria Aiello

Le radiazioni di un’antica stella esplosa sarebbero responsabili di parte della biodiversità terrestre: lo sostiene un team di ricerca internazionale osservando come l’evoluzione di alcuni virus che infettano i pesci del lago Tanganica, sugli altopiani dell’Africa orientale, possa essere collegata alle radiazioni emesse da una supernova del gruppo Scorpius-Centaurus, un stella esplosa circa 2-3 milioni di anni fa, distante 460 anni luce dalla Terra.

In precedenza, altri studi hanno esplorato la possibilità che le radiazioni cosmiche abbiano influenzato il tasso di mutazioni e probabilmente promosso l’evoluzione di organismi complessi, ma finora non è stato chiarito come l’esposizione alle radiazioni emesse dall’esplosione di quella stella lontana sia correlato al rapido tasso di diversificazione dei virus nel lago Tanganica osservato in quel periodo.

“Sarebbe interessante capire meglio se ciò può essere attribuito all’aumento della dose di radiazioni cosmiche che prevediamo abbia avuto luogo circa 2-3 milioni di anni fa – hanno osservato i ricercatori – . Il loro livello non indurrebbe certamente un’estinzione di massa ma, d’altro canto, potrebbe aver portato a una diversificazione delle specie attraverso un aumento del tasso di mutazione”.

Le radiazioni cosmiche modificano la vita sulla Terra

Per identificare l’impatto delle radiazioni emesse dall’antica supernova, gli studiosi hanno esaminato i livelli di un isotopo radioattivo del ferro, chiamato ferro-60, che si forma durante le esplosioni stellari e che, sulla Terra, si deposita nelle croste dei fondali marini.

“Il ferro-60 è un modo per risalire a quando si sono verificate le supernove – ha spiegato la dottoressa Caitlyn Nojiri dell’Università della California a Santa Cruz, prima autrice del nuovo studio co-firmato dal professore di astronomia e astrofisica Enrico Ramirez-Ruiz e dalla borsista post-dottorato Noémie Globus – . Scoprire come questo tipo di eventi possa aver avuto un impatto sulle nostre vite o sull’abitabilità del pianeta è molto interessante”.

Secondo i risultati dello studio, basato sull’analisi di campioni di carotaggio da sedimenti di acque profonde, le radiazioni dovute alla supernova avrebbero colpito la Terra per circa 100.000 anni dopo l’esplosione, con dosi potenzialmente pari a 30 milligray in più all’anno durante i primi 10.000 anni, tali da influire sui tassi di mutazione nel DNA correlati all’improvviso aumento della diversità nei virus ittici nel lago Tanganica. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su The Astrophysical Journal Letters.

“Abbiamo visto da altri documenti che le radiazioni possono danneggiare il DNA – ha aggiunto Nojiri – . Potrebbero essere state un acceleratore per cambiamenti evolutivi, spingendo probabilmente i virus del lago Tanganica a mutare in nuove specie”.