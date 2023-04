Le impronte di dinosauro trovate sotto il tavolo di un ristorante cinese hanno 100 milioni di anni Lo confermano le analisi condotte da un team internazionale di esperti che ha attribuito l’appartenenza delle tracce a un sauropode dal collo lungo vissuto nel Cretaceo.

A cura di Valeria Aiello

Le impronte di dinosauro scoperte in un ristorante cinese / Credi: L. Xing

Le impronte trovate sotto il tavolo di un ristorante cinese nel 2022 appartengono a un dinosauro vissuto 100 milioni di anni fa. Lo confermano le analisi condotte da un team internazionale di esperti che, dopo un attento studio delle “tracce del ristorante” – come chiamate dopo che la loro scoperta è diventata una notizia globale perché notate da un curioso cliente di un locale di Leshan, nella provincia del Sichuan, in Cina – , hanno attribuito l’appartenenza a un sauropode dal collo lungo vissuto nel Cretaceo. “Quella persona ha notato circa una dozzina di avvallamenti regolamente distanziati al Garden Restaurant di Leshan” ha spiegato il dottor Anthony Romilio del Dinosaur Lab dell’Università del Queensland, in Australia, che insieme ai colleghi dell’Università cinese di Geoscienze di Pechino ha convalidato le impronte fossilizzate.

Lunghe circa 50-60 cm, secondo lo studio, appena pubblicato sulla rivista Cretaceous Research, le tracce erano state notate già negli Anni 50, ma chi viveva nella struttura, che all’epoca era un’abitazione, pensò che non fossero nulla di speciale, tanto da coprirle per uniformare il pavimento. Tre anni fa, la casa venne trasformata in un ristorante dai suoi nuovi proprietari e i lavori di ristrutturazione rivelarono nuovamente la presenza delle tracce in più punti del cortile. Eppure nessuno ipotizzò che si trattasse di qualcosa di insolito.

“Sono passate inosservate per così tanto tempo, ma una volta che sai cosa sono, è difficile non vederle” ha affermato Lida Xing, professore associato dell’Università cinese di Geoscienze che ha lavorato alla loro identificazione – . La regione non ha tracce scheletriche di dinosauri, quindi queste tracce fossilizzate forniscono informazioni preziose sui tipi di dinosauri che vivevano in quest’area”.

Utilizzando scanner 3D e confrontando le dimensioni delle impronte con quelle di scheletri fossili completi, il team ha quindi confermato che le impronte sono state lasciate da sauropodi, dinosauri erbivori che sono cresciuti fino a raggiungere dimensioni enormi. Secondo le stime degli scienziati, i “dinosauri del ristorante” erano lunghi circa 10 metri. “Sappiamo anche che questi dinosauri facevano passi piuttosto brevi per essere animali così grandi, con una velocità di camminata di circa due chilometri all’ora” ha aggiunto il dottor Romilio, sottolineando l’importanza delle scoperte che possono essere fatte dalle persone comuni. “Testimonia il valore dell’essere curiosi di ciò che ci circonda e del prestare attenzione al mondo intorno a noi – prosegue l’esperto – . Per alcuni fortunati le scoperte possono provenire da luoghi improbabili, anche mentre si sta mangiando un boccone”.

Le “tracce del ristorante” precisano gli scienziati, risalgono al Cretaceo inferiore, si trovano nella formazione Jiaguan e sono state lasciate da un sauropode di tipo Brontopodus tipico dell’icnofauna del bacino del Sichuan. A distanza di milioni di anni, sono in una posizione così insolita che sembrano quasi essere un promemoria di come ovunque si possano nascondere anche le tracce del passato più remoto.