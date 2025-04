L’asteroide 2024 YR4 non minaccia la Terra, ma può ancora colpire la Luna: cosa ha visto il telescopio James Webb

video suggerito

A cura di Valeria Aiello

L’asteroide 2024 YR4 non è più un pericolo per il nostro pianeta, ma può ancora colpire la Luna: lo conferma una nuova analisi che utilizza i dati delle prime osservazioni effettuate il 26 marzo 2025 dal telescopio spaziale James Webb, secondo cui l’impatto lunare non può essere escluso. “Al momento – scrivono gli astronomi in un rapporto preliminare – l’asteroide 2024 YR4 continua ad avere una probabilità diversa da zero di impattare sulla Luna nel 2032”.

Inizialmente scoperto nel dicembre 2024, l’asteroide 2024 YR4 era rapidamente salito in cima alla tabella del rischio di impatto della NASA (Seentry), arrivando ad avere una probabilità del 3,1 percento di impattare contro la Terra nel 2032. Osservazioni più dettagliate con i telescopi terrestri hanno tuttavia ridotto questa possibilità pressoché a zero, con tuttavia ancora una probabilità di circa l’1,7% che l’asteroide colpisca la Luna.

In questa situazione di incertezza, è stato quindi deciso di ricorrere al cosiddetto “Director’s Discretionary Time” del telescopio spaziale James Webb, il tempo discrezionale di emergenza in cui il telescopio viene utilizzato per osservazioni urgenti. Il primo ciclo di osservazioni è stato quello dello scorso 26 marzo, con ulteriori osservazioni previste per maggio 2025.

Asteroide 2024 YR4, cosa ha scoperto il telescopio James Webb

Il primo ciclo di osservazioni dell’asteroide 2024 YR4 effettuate con il telescopio James Webb ha indicato che la roccia spaziale è leggermente più grande di quanto stimato in precedenza, misurando circa 60 metri di diametro. Le analisi termiche, dettagliate nelle Research Notes dell’American Astronomical Society (RNAAS), hanno inoltre evidenziato che l’asteroide è più freddo di quanto sia tipico per oggetti di queste dimensioni, suggerendo inoltre che sia anche più roccioso di quanto finora ritenuto.

Sebbene sia un po’ più grande e un po’ più duro di quanto pensassimo, i dati del telescopio spaziale James Webb hanno comunque confermato che l’asteroide 2024 YR4 non rappresenta una minaccia imminente per la Terra, pur essendoci anche delle possibilità che nel 2032 colpisca la Luna.

Le prossime osservazioni con il telescopio spaziale James Webb che, come detto, sono previste per maggio 2025, serviranno principalmente a perfezionare le informazioni sull’asteroide e sulla sua orbita, sperando che aiutino a restringere le probabilità di collisione con la Luna e ad escludere potenziali effetti, se presenti, che l’impatto avrebbe sulla Terra.