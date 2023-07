La triste storia di 841, la lontra marina che ruba le tavole ai surfisti In realtà la storia inizia con un’altra lontra: la mamma di 841. Ora una squadra del California Fish and Wildlife Service le sta dando la caccia per riportarla Monterey Bay Aquarium.

A cura di Elisabetta Rosso

Basta passeggiare lungo le spiagge di Santa Crutz, Califorma, per vederlo. Appeso sui muri, o attaccato ai paletti a ridosso della scogliera, c'è un cartello con sopra scritto a caratteri cubitali "Warning". Poco sotto la foto segnaletica di una lontra marina. Si chiama Otter 841, è un esemplare femmina di cinque anni, ed è la ricercata numero 1 della guardia forestale di Santa Cruz. L'hobby di 841 è rubare le tavole da surf. Sui social sono apparsi i video della lontra che assale in mezzo al mare i surfisti e poi se ne va galleggiando tra le onde sopra il suo bottino. Dietro alla gag divertente però c'è una storia triste, l'ennesima parabola dell'uomo che non rispetta le regole della natura.

Tutto in realtà inizia con un'altra lontra, la mamma di 841, Otter 723. È un'orfana cresciuta in cattività, dopo anni viene rilasciata al largo della costa della California. Per avvicinarla, gli abitanti e i turisti cominciano ad offrirle calamari. Le lontre marine in realtà per natura rimarrebbero lontane dagli umani, ma Otter 723 viene abituata diversamente e, a un certo punto, sale a bordo dei kayak in cerca di cibo. Proprio per questo viene cacciata, catturata, e portata al Marine Wildlife Veterinary Care and Research Center di Santa Cruz. Lì, i ricercatori scoprono che è incinta, di Otter 841.

@cbsnews An "aggressive" sea otter was seen stealing a surfboard from a surfer in Santa Cruz, California. The California Department of Fish and Wildlife warned beach goers about the 5-year-old otter and said she is "exhibiting concerning and unusual behaviors." ♬ original sound – cbsnews

Poi la storia si ripete. Dopo lo svezzamento 841 viene trasferita lontano da sua madre, al Monterey Bay Aquarium. Il team non vuole che "prenda le stesse cattive abitudini" e per fare in modo che rimanga lontana dagli umani i ricercatori hanno spiegato alla BBC che hanno cominciato a vestirsi con poncho neri e maschere da saldatore, "lo chiamiamo il vestito di Darth Vader", per darle da mangiare. Poi 841 conquista la libertà. "Dopo un anno di permanenza in natura senza problemi, ci hanno raccontato le sue interazioni con surfisti e kayakisti", ha detto al New York Times Jessica Fujii, responsabile del programma di lontre marine presso il Monterey Bay Aquarium. “Non sappiamo perché abbia ​​iniziato. Non abbiamo prove che sia stata nutrita". Sono apparsi i video, le segnalazioni, i cartelli di pericolo, "non abbiamo mai visto qualcosa di simile", hanno confessato i surfisti.

@nytimes For the past few summers, numerous surfers in Santa Cruz, Calif., have been victims of a crime at sea: boardjacking. The culprit is a female sea otter, who accosts the wave riders, seizing and even damaging their surfboards in the process. On Monday, after a weekend of increasingly aggressive behavior from the otter, wildlife officials in the area said they had decided to put a stop to these acts of otter larceny. ♬ original sound – The New York Times

Il caso del surfista a Santa Cruz

Otter 841 si è avvicinata alla tavola da surf per la prima volta nel 2021, negli anni è diventata sempre più audace e ora ha una strategia consolidata per sottrarre le tavole ai surfisti. "Ho provato a pagaiare via, ma non sono riuscito ad andare lontano prima che mordesse la mia attrezzatura", ha detto uno dei surfisti al New York Times. "Ho provato a toglierla capovolgendo la tavola e spingendola via, ma era ben posizionata, ha cominciato ad attaccare mordendo la tavola", ha detto. Come ha sottolineato Gena Bentall, direttrice di Sea Otter Savvy, l'organizzazione per promuovere l'osservazione responsabile delle lontre marine: "Può essere pericoloso. Le lontre hanno denti aguzzi e mascelle abbastanza forti da schiacciare le vongole". In realtà però, anche per le lontre entrare in contatto con gli esseri umani è un problema. Se dovessero mordere una persona lo Stato è costretto a sopprimerle.

Ora, i funzionari del California Fish and Wildlife Service (CFWS) stanno tentando di catturarla. "A causa del crescente rischio per la sicurezza pubblica, una squadra del CDFW e del Monterey Bay Aquarium addestrata a cercare e catturare le lontre marine è stata schierata per provare a prenderla e trasferirla", ha detto un portavoce del Dipartimento della pesca e della fauna selvatica della California al New York Times. Se riuscissero a trovare Otter 841 tornerà al Monterey Bay Aquarium. Sono stati fatti diversi tentativi ma nessuno finora è riuscito a prenderla.

Il lontre marine sono a rischio

Le lontre marine della California sono una specie in via di estinzione che abita la costa centrale della California. In realtà prima che i coloni si trasferissero le lontre vagavano libere, poi gli umani hanno iniziato a cacciarle decimando la specie. Solo nel 1911 è stato emesso un divieto per tutelare le lontre marine, oggi rimangono 3.000 esemplari.

Gli animali hanno una paura innata degli umani e di solito fanno di tutto per evitarci, ha spiegato Tim Tinker, ecologo dell'Università della California, Santa Cruz, al New York Times. Una lontra marina che si avvicina a un essere umano "non è normale", ha detto, aggiungendo "ma solo perché non è normale non significa che non accada mai". Di solito le lontre si avvicinano durante i picchi ormonali che coincidono con la gravidanza, molto probabilmente la mamma di Otter 841 si è avvicinata agli umani proprio mentre era incinta.