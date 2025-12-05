La scimmia scappata in un incidente stradale in Mississippi ora ha una nuova casa

Forrest, il giovane macaco rhesus che ha trascorso diversi giorni in fuga dopo essere scappato da un camion ribaltatosi in un incidente stradale in Mississippi / Credit: PopCord Park Animal Refuge

Forrest, un giovane macaco rhesus che aveva trascorso giorni in fuga dopo essere scappato da un camion ribaltatosi in un incidente stradale in Mississipi, ora ha una nuova casa. Individuato da un residente e recuperato dagli operai della compagnia che stava effettuando il trasporto, è stato trasferito in modo permanente in un rifugio per animali nel New Jersey.

Il camion, che trasportava 21 scimmie destinate alla ricerca biomedica, si era ribaltato il 28 ottobre sulla Interstatale 59 vicino a Heidelberg, nella contea di Jasper: cinque scimmie erano morte nell’immediato e altre tre, tra cui Forrest, erano riuscite a fuggire. Le immagini riprese dalle telecamere indossate dagli agenti intervenuti sul posto hanno mostrato una scena caotica: le scimmie, uscite dalle loro gabbie di legno, si erano lanciate lungo il bordo stradale erboso o erano state travolte da auto e mezzi in transito. Ai residenti era stato detto di non avvicinarsi alle scimmie per motivi di sicurezza.

Dopo il recupero, Forrest è stato trasferito al Popcorn Park Animal Refuge di Lacey Township, nel New Jersey, dove — secondo il personale — si è gradualmente adattato al nuovo ambiente e ha instaurato un rapporto di fiducia con i custodi. La sua dieta include crocchette, uva e arachidi; il rifugio ha lanciato un appello per donazioni finalizzate alle cure dell’animale.

L’episodio aveva suscitato timori iniziali, dopo che l’autista del camion aveva riferito alle forze dell’ordine locali che le scimmie “erano pericolose e rappresentavano una minaccia per gli esseri umani” aveva scritto lo Sceriffo della contea di Jasper in un post su Facebook. Le autorità ritenevano che le scimmie fossero aggressive nei confronti degli umani e portatrici di herpes, Covid-19 e epatite C. Tuttavia, la Tulane University in un post su X.com ha dichiarato che i primati non umani non erano stati esposti ad agenti infettivi e che non risultavano contagiosi. Questo chiarimento ha contribuito a smentire alcune delle prime informazioni allarmistiche diffuse dopo l’incidente.

Scimmia fuggita dopo l’incidente in Mississippi: il trasferimento al rifugio

Il trasferimento di Forrest al Popcorn Park Animal Refuge, nel New Jersey, rappresenta una soluzione permanente per l’animale, scelta dai responsabili del recupero e dal rifugio stesso per garantire cure veterinarie continue e un ambiente adatto alle esigenze del macaco. Il rifugio è una struttura no-profit nota per accogliere animali salvati e ha chiesto supporto economico per le cure.

Gli esperti hanno ricordato che i macachi rhesus possono mostrare aggressività, specialmente se sottoposti a stress o se allevati in condizioni non ottimali; allo stesso tempo, la presenza di comportamenti aggressivi non significa automaticamente che gli animali siano contagiosi.

L’aggressività è una componente naturale del comportamento dei macachi e, sebbene normalmente non la rivolgano agli esseri umani, si azzuffano regolarmente tra loro. La New England Primate Conservancy afferma che i combattimenti tra scimmie possono essere frenetici e violenti, ma i macachi rhesus solo occasionalmente mordono o attaccano le persone. I macachi nei laboratori, come quelli fuggiti in Mississippi, hanno storicamente la reputazione di essere aggressivi ma gli esperti sostengono anche che questa aggressività possa essere causata da cattive pratiche di allevamento e gestione.