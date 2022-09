La NASA rinvia di nuovo il lancio di Artemis 1 sulla Luna L’Agenzia spaziale americana ha annullato per la seconda volta la storica missione del nuovo programma spaziale a causa di una perdita di idrogeno liquido.

A cura di Valeria Aiello

Il lancio di Artemis 1, la prima missione dell’ambizioso programma spaziale della NASA per tornare sulla Luna, che sarebbe dovuto avvenire oggi dal Launch Complex 39 B del Kennedy Space Center, in Florida, è nuovamente stato rinviato a causa di un problema tecnico dovuto a una perdita di idrogeno liquido. La perdita è stata rilevata durante le operazioni di carico con il propellente super-freddo, e a nulla sono serviti i tentativi di correzione operati dai controller dell’Agenzia spaziale americana. L'annuncio ufficiale è arrivato alle 17:18 ora italiana, quando il direttore del lancio della NASA, Charlie Blackwell-Thompson, ha comunicato l'annullamento del tentativo previsto per oggi.

La NASA annulla di nuovo il lancio di Artemis 1 sulla Luna

Per la missione Artemis si tratta del secondo tentativo annullato a causa della stessa anomalia riscontrata lo scorso 29 agosto e che aveva portato al rinvio del primo lancio. Il problema è stato identificato alla base dello Space Launch System, in prossimità dell’interfaccia che collega il carico dell’idrogeno. Il tentativo di oggi era programmato per l’inizio di una finestra di lancio di due ore a partire dalle 14:17 ora locale (le 20:17 in Italia).

L’obiettivo del lancio, che rappresenta un test senza astronauti a bordo, è di effettuare un volo orbitale della Luna, prima del rientro nell’atmosfera terrestre e l’ammaraggio nell’Oceano Pacifico, al largo della California. Durante questa missione, che dovrebbe durare sei settimane (circa 42 giorni), verrà verificato il corretto funzionamento di tutti i sistemi, compreso lo scudo termico del modulo di comando, in vista delle future missioni con equipaggio Artemis 2 prevista tra circa due anni e il successivo allunaggio di Artemis 3 nel 2025.

Leggi anche Il lancio di Artemis 1 sulla Luna in diretta tv e streaming: a che ora e dove vederlo

La NASA non ha ancora comunicato quando il lancio verrà riprogrammato, ma dai dati dell’Agenzia spaziale emerge che la prossima opportunità si presenterà formalmente tra soli due giorni, ovvero lunedì 5 settembre. Al momento, il team di gestione della missione Artemis 1 sta discutendo dei piani futuri, prevedendo per oggi una conferenza stampa, alle 16:00 ora locale, quando in Italia sarà mezzanotte del 4 settembre.