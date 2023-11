La NASA mostra le “ossa” di una mano cosmica: l’inquietante foto ai raggi X Catturata dal telescopio spaziale Ixpe, rivela la straordinaria struttura del campo magnetico di MSH 15-52, la nebulosa di pulsar distante 16.000 anni luce dalla Terra.

A cura di Valeria Aiello

Le “ossa” di una mano cosmica? Ebbene sì, proprio come il fisico tedesco Wilhelm Röntgen che nel 1895 scoprì i raggi X osservando le ossa della mano di sua moglie, anche la NASA ha usato queste radiazioni per mostrare le “ossa” di uno degli oggetti celesti più curiosi e affascianti dell’universo: la “mano cosmica”, come battezzata dall’Agenzia spaziale americana che, nel 2001, osservò per la prima volta la pulsar B1509-58, rivelando che la sua nebulosa, denominata MSH 15-52, è molto simile a una mano umana.

Quella prima osservazione, ottenuta grazie al telescopio a raggi X Chandra, è stata ora ripetuta dal più recente Imaging X-ray Polarimetry Explorer (Ixpe), un sistema di telescopi spaziali lanciato nel 2021 che, per circa 17 giorni, ha puntato i suoi strumenti verso MSH 15-52. Il risultato dell’osservazione è stato reso noto dalla NASA che, attraverso i suoi canali ufficiali, ha rivelato l’aspetto della straordinaria struttura di questo oggetto celeste, distante 16.000 anni luce dalla Terra.

La "mano cosmica" vista ai raggi X

“I dati di Ixpe ci forniscono la prima mappa del campo magnetico all’interno della ‘mano’ – ha affermato Roger Romani della Stanford University in California, che ha condotto lo studio – . Le particelle cariche che producono i raggi X viaggiano lungo il campo magnetico, determinando la forma base della nebulosa, come sembrano le ossa della mano di una persona”.

Leggi anche Quanti e quali sono gli asteroidi che minacciano la Terra: serie lacune nella conoscenza dei rischi

Ixpe fornisce informazioni sull’orientamento del campo elettrico dei raggi X, determinato dal campo magnetico della sorgente di raggi X. Questo fenomeno è chiamato polarizzazione dei raggi X. “Nelle grandi regioni di MSH 15-52, la quantità di polarizzazione è notevolmente elevata, raggiungendo il livello massimo atteso dal lavoro teorico – ha precisato la NASA – . Per raggiungere tale intensità, il campo magnetico deve essere molto diritto e uniforme, il che significa che c’è poca turbolenza in quelle regioni della nebulosa del vento della pulsar”.

“Conosciamo tutti i raggi X come strumento medico diagnostico per gli esseri umani – ha affermato la coautrice dello studio, la professoressa Josephine Wong della Stanford University – . Qui usiamo i raggi X in modo diverso, ma ancora una volta rivelano informazioni che altrimenti sarebbero nascoste”.

Una caratteristica particolarmente interessante di MSH 15-52 è un brillante getto di raggi X diretto dalla pulsar al “polso”, visibile nella parte inferiore dell’immagine. I nuovi dati IXPE rivelano che la polarizzazione all’inizio del getto è bassa, probabilmente perché si tratta di una regione turbolenta con campi magnetici complessi e intricati associati alla generazione di particelle ad alta energia. Alla fine del getto le linee del campo magnetico sembrano raddrizzarsi e diventare molto più uniformi, facendo sì che la polarizzazione diventi molto più ampia.