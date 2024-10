La Luna e Giove duettano nel cielo di oggi 21 ottobre: a che ora vederli a occhio nudo

video suggerito

A cura di Andrea Centini

Congiunzione Luna Giove del 21 ottobre 2024. Credit: Stellarium

La sera di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, potremo ammirare nel cielo una bellissima congiunzione astrale tra la Luna e Giove, che resteranno fianco a fianco per tutta la notte. Quello tra il satellite naturale e il gigante gassoso è il quarto e penultimo duetto celeste del mese, come indicato nella rubrica “Il cielo del mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI). Si tratta del secondo incontro ravvicinato consecutivo tra i due oggetti, dato che erano stati in congiunzione anche la sera e la notte del giorno precedente, illuminati fra l'altro dal picco massimo dello sciame meteorico delle Orionidi, le più belle stelle cadenti d'Autunno. In questo mese deliziato da incredibili fenomeni astronomici, come il passaggio della splendida “cometa del secolo” C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) – visibile in diretta streaming proprio stasera – e dell'aurora boreale in Italia tra il 10 e l'11 ottobre, resta dunque soltanto un'altra congiunzione astrale; quella tra la Luna e Marte tra mercoledì 23 e giovedì 24. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo di oggi.

A che ora vedere la congiunzione astrale e come riconoscere Giove

La congiunzione astrale tra la Luna e il più grande pianeta del Sistema solare avrà inizio poco dopo le 21:00 (ora di Roma), quando i due oggetti saranno entrambi nel firmamento. Il primo a spuntare all'orizzonte sarà proprio il pianeta, che farà capolino tra Est e Nord Est. La porzione settentrionale del disco lunare comparirà quasi in contemporanea alla sinistra di Giove, a pochi gradi di distanza. I due protagonisti del valzer celeste saranno abbracciati dalle costellazioni dell'Auriga e del Toro. Come indicato, resteranno fianco a fianco per tutta la notte, fino a quando il gigante gassoso non verrà cancellato dal firmamento dai raggi solari dell'alba del giorno successivo.

Ricordiamo che Giove è il quarto oggetto più luminoso della volta celeste, dopo Sole, Luna e Venere. Riconoscerlo questa sera sarà piuttosto semplice proprio alla luce della sua significativa luminosità e della vicinanza al disco lunare calante (la Superluna Piena del Cacciatore, la più brillante e luminosa dell'anno è stata il 17 ottobre). All'inizio della congiunzione, quando sarà basso sull'orizzonte orientale, Giove sarà praticamente appaiato al satellite naturale della Terra. Col passare delle ore salirà sempre più sulla destra, trovandosi allineato con la stella gigante arancione Aldebaran. La Luna e il pianeta saranno accompagnati anche dall'ammasso stellare aperto delle Pleiadi (M45) – posto più alto a destra della coppia – e dal “Pianeta Rosso” Marte, sito in basso a sinistra.

Come vedere il valzer celeste tra la Luna e Giove

Le congiunzioni astrali tra la Luna e i pianeti del sistema solare sono perfettamente visibili a occhio nudo, pertanto non è necessario alcuno strumento ottico. Tuttavia, grazie a un telescopio o un binocolo possono essere osservati bellissimi dettagli. Oltre a crateri, maria e catene montuose della compagna della Terra, i cui dettagli sono particolarmente distinguibili a ridosso della linea del terminatore (quella che separa il giorno dalla notte), con un telescopio si possono distinguere anche i quattro satelliti medicei di Giove, Io, Europa, Ganimede e Callisto. Attenuando la luminosità del pianeta con un apposito filtro si possono notare anche le splendide barre colorate della sua turbolenta atmosfera e con gli strumenti di diametro generoso si può catturare anche la Grande Macchia Rossa, la più grande tempesta ciclonica dell'intero Sistema solare. Come sempre la raccomandazione è di osservare gli spettacoli astronomici in cieli bui e stellati, lontani dall'inquinamento luminoso.