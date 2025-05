video suggerito

La guerra tra galassie stupisce gli scienziati: "Mai visto nulla di simile" Una brutale battaglia galattica nello spazio profondo è stata osservata per la prima volta da un team internazionale di scienziati: nello scontro, una galassia trafigge l'altra con la devastante radiazione rilasciata da un quasar, un nucleo luminoso alimentato da un buco nero supermassiccio.

A cura di Valeria Aiello

Illustrazione della guerra tra galassie che infuria nello spazio profondo / Credit: ESO

Una violenta guerra tra galassie infuria nello spazio profondo, dove un ammasso trafigge l’altro con una devastante radiazione: è l’autentica sfida che si è guadagnata l’appellativo di giostra cosmica (cosmic joust) da parte del team internazionale di scienziati che per primo ha osservato la battaglia che infuria tra questi due titani.

“Le due galassie si avvicinano l’una all’altra a velocità di circa 500 km al secondo, sono massicce, stanno formando stelle e contengono una sostanziale massa molecolare” spiegano gli studiosi, raccontando come i due ammassi si carichino ripetutamente l’uno contro l’altro in una traiettoria di collisione inarrestabile ma finiscano per assestare “un solo colpo di striscio” prima di ritirarsi e prepararsi per un altro round.

“Per questo chiamiamo questo sistema giostra cosmica – ha affermato Pasquier Noterdaeme, co-autore dello studio che descrive lo scontro galattico e ricercatore presso l’Istituto di Astrofisica di Parigi e il Laboratorio Franco-Cileno di Astronomia in Cile. Il colpo assestato ad ogni round è decisamente lacerante: una delle due galassie usa la potente radiazione di un quasar, un nucleo luminoso alimentato da un buco nero supermassiccio, per squarciare la rivale.

“La luce di questa giostra cosmica ha impiegato oltre 11 miliardi di anni per raggiungerci, quindi la vediamo com’era quando l'Universo aveva solo il 18% della sua età attuale” hanno precisato gli studiosi. Lo studio che descrive questo incredibile fenomeno è stato dettagliato in articolo pubblicato su Nature.

La guerra tra galassie a colpi di quasar

Immagine dell'ALMA della giostra cosmica / Credit: ESO

La guerra che infuria tra due lontane galassie si consuma mentre uno dei due ammassi usa la radiazione di un quasar per colpire la sua rivale. “Vediamo per la prima volta l’effetto della radiazione di un quasar direttamente sulla struttura interna del gas in una galassia altrimenti normale – ha aggiunto Sergei Balashev, ricercatore presso l’Istituto Ioffe di San Pietroburgo e co-autore della ricerca – . Non avevamo mai visto nulla di simile”.

In particolare, le osservazioni combinate del Very Large Telescope (VLT) dell’Osservatorio Europeo Australe (ESO) e dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), mostrano che la radiazione rilasciata dal quasar disgrega le nubi di gas e polvere nell’altra galassia, risparmiando solo le regioni più piccole e dense. “Queste regioni sono probabilmente troppo piccole per essere in grado di formare stelle, lasciando la galassia ferita, con meno vivai stellari in una drammatica trasformazione” osservano gli scienziati.

Ma questa vittima galattica non è la sola ad essere trasformata. “Pensiamo che queste fusioni portino enormi quantità di gas ai buchi neri supermassicci che risiedono nei centri galattici – ha aggiunto Balashev – . Nella giostra cosmica, nuove riserve di combustibile finiscono alla portata del buco nero che alimenta il quasar. Man mano che il buco nero si alimenta, il quasar può continuare il suo attacco distruttivo”.