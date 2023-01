La cometa dei Neanderthal è ora visibile a occhio nudo, non perderla (non tornerà mai più) La cometa dei Neanderthal ha raggiunto una magnitudine di 5.9 e adesso è visibile a occhio nudo, ma solo in cieli molto bui, privi di inquinamento luminoso.

A cura di Andrea Centini

Credit: EDU INFAF / Andrea Reguitti / Università di Padova

La cometa dei Neanderthal è ora ufficialmente visibile a occhio nudo. L'oggetto celeste ha infatti raggiunto una magnitudine (luminosità apparente) di 5.9, poco al di sopra del limite di osservabilità da parte dell'occhio umano, che è pari a 6. Poiché la luminosità della cometa, il cui nome ufficiale è C/2022 E3 (ZTF), è diffusa e non puntiforme come quella di una stella, coglierla a occhio nudo può essere particolarmente complicato. Condizione indispensabile resta un cielo estremamente buio, stellato e privo di inquinamento luminoso. Basta il leggero bagliore legato all'illuminazione artificiale – ma a anche alla luminosità riflessa della Luna – per cancellare dal firmamento un oggetto così debolmente visibile.

Secondo le stime degli esperti, fortunatamente, la luminosità della cometa verde dei Neanderthal dovrebbe migliorare e arrivare a una magnitudine di 5 in corrispondenza del perigeo, il punto più vicino alla Terra nel suo peregrinare nello spazio. La distanza minima dal nostro pianeta sarà raggiunta il prossimo 1 febbraio. La curva della luminosità dell'oggetto celeste (calcolata e stimata) per le prossime settimane è stata approntata da scienziati dei Paesi Bassi del portale astro.vanbuitenen.nl. Il grafico sottostante mostra che il massimo sarà raggiunto proprio a cavallo tra gennaio e febbraio. Ricordiamo che il nome “cometa dei Neanderthal” è legato al fatto che, secondo i calcoli, la “palla di ghiaccio” non si faceva vedere nel nostro quartiere del Sistema solare da 50mila anni, da quando erano ancora presenti i nostri “cugini antenati”.

Credit: astro.vanbuitenen.nl

Le prime segnalazioni della cometa visibile a occhio nudo sono arrivate il 19 gennaio. Il fotografo Oscar Martin Mesonero in una dichiarazione rilasciata al portale specializzato “skyandtelescope” ha affermato di averla vista chiaramente senza strumenti in una zona rurale della Spagna, a 20 chilometri da Salamanca, in un cielo con poco inquinamento luminoso (sempre più raro). Tutti coloro che vivono in zone buie dovrebbero provare a osservarla nei prossimi giorni, portandosi dietro per sicurezza un binocolo o magari un piccolo telescopio. Con questi strumenti l'avvistamento è garantito. Si tratta fra l'altro dell'occasione di una vita, dato che secondo i calcoli degli esperti la cometa non tornerà mai più nel Sistema solare. A questo link tutte le informazioni per sapere dove, come e quando cercarla nel cielo. Nei giorni scorsi la cometa ha perso parte della sua splendida coda a causa del Sole irrequieto.