video suggerito

Stasera il magnifico “bacio” tra la Luna e la stella Spica: sarà visibile a occhio nudo Questa sera, domenica 16 giugno, il cielo sarà impreziosito da una magnifica congiunzione astrale tra la Luna e la stella Spica. Sarà perfettamente visibile a occhio nudo. Ecco a che ora e dove guardare il firmamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simulazione del "bacio" tra la Luna e Spica. Credit: Stellarium

La sera di oggi, domenica 16 giugno 2024, potremo ammirare nel cielo una magnifica congiunzione astrale tra la Luna e la stella Spica. I protagonisti del duetto saranno così vicini che sembreranno quasi baciarsi nel firmamento, regalandoci uno spettacolo straordinario. L'evento astronomico avrà inizio attorno alle 21:00 ora di Roma, a ridosso del tramonto del Sole. Come ogni valzer celeste di questo genere, anche la congiunzione astrale del 16 giugno sarà perfettamente visibile a occhio nudo. Ecco tutto quello che devi sapere per non perderti uno degli "abbracci astronomici" più belli dell'intero anno.

A che ora vedere il bacio tra la Luna e la stella Spica del 16 giugno

Come specificato, la congiunzione astrale di domenica 16 giugno 2024 avrà inizio attorno all'orario del tramonto. Solo dopo la scomparsa del Sole oltre l'orizzonte, infatti, il cielo diventerà sufficientemente buio per far comparire la stella Spica, la più luminosa della costellazione della Vergine. Poiché l'orario del tramonto varia in base alla posizione geografica dell'osservatore, si possono tenere come riferimento generico le indicazioni per le grandi città. A Roma, ad esempio, il tramonto è atteso alle 20:47; a Cagliari alle 20:52; a Genova alle 21:11; a Milano alle 21:13; a Napoli alle 20:37; a Torino alle 21:19; a Bari alle 20:27; a Palermo alle 20:33; e a Udine alle 21:01. Ricordiamo che l'orario indicato, basato sui calcoli delle effemeridi, può variare di qualche minuto rispetto a quello reale e non tiene in considerazione della quota di osservazione, la presenza di montagne e altri fattori.

Al netto delle considerazioni sull'orario, va tenuto presente che la congiunzione astrale tra la Luna e Spica diventerà visibile solo al calare dell'oscurità. La Luna, già oltre la fase di Primo Quarto – raggiunta al mattino di venerdì 14 giugno -, sarà ben visibile nel cielo a partire dal primo pomeriggio, dato che sorgerà tra le 14:50 e le 15:45 su tutto lo Stivale. Attorno al tramonto si troverà perfettamente a Sud, alta nel cielo e incastonata nella costellazione della Vergine. La stella Spica farà capolino appena al di sotto del satellite naturale, spostandosi progressivamente sulla destra e allontanandosi un poco dalla Luna. I due oggetti, comunque, quando tramonteranno saranno ancora appaiati. Il valzer celeste terminerà esattamente tra Sud Ovest e Ovest attorno alle 02:00 (ora di Roma) di lunedì 17 giugno. L'orario, chiaramente, cambierà in base alla posizione di osservazione.

Come vedere la congiunzione astrale

Il “bacio” tra la Luna e la stella Spica sarà perfettamente visibile a occhio nudo, come qualunque altra congiunzione astrale. Non dovremo nemmeno preoccuparci di attendere con assoluta precisione il tramonto del Sole, dato che il fenomeno si verificherà dalla parte opposta della volta celeste. Le congiunzioni e gli allineamenti che si manifestano a ridosso dell'alba o del tramonto nella stessa porzione di cielo dove c'è il Sole, infatti, possono rappresentare un potenziale pericolo per la vista, a causa del fatto che si potrebbe puntare per sbaglio lo sguardo verso la stella (mai guardare il Sole a occhio nudo, senza appositi filtri). Nel caso dell'evento del 16 giugno, come indicato, non c'è alcun tipo di rischio; la coppia protagonista infatti, sarà in una posizione sicura sin dall'inizio della congiunzione.

Anche se il fenomeno è visibile senza strumenti ottici, è comunque consigliato l'utilizzo di un binocolo, un cannocchiale o ancora meglio un telescopio; con la Luna vicina alla fase di Primo Quarto, infatti, è possibile ammirare i dettagli della superficie lunare (in particolar modo i crateri) con grande nitidezza. Per il sistema binario di Spica è necessario un telescopio con un buon diametro per discernere distintamente le due stelle azzurre.