Il video della fragola al microscopio mostra qualcosa che non vorresti mai vedere Pubblicato da un utente di Twitter, rivela la presenza alcuni insetti che vivono sulle fragole, probabilmente Phytonemus pallidus spp. fragariae, più conosciute come acari delle fragole.

A cura di Valeria Aiello

Tutti adoriamo il sapore dolce delle fragole, uno dei frutti più consigliati per le sue proprietà antiossidanti. Ma un nuovo video di una fragola al microscopio mostra qualcosa di molto meno gustoso. Pubblicato da un utente di Twitter, rivela la presenza di una specie parassita sulla superficie dei frutti, ricordandoci come le piante di fragola siano tra le più suscettibili alla minaccia di insetti e malattie. In poche ore, il video ha già raccolto più 5 milioni di visualizzazioni, sollevando non pochi dubbi sulla sua autenticità.

Eppure, pare proprio che il video non sia un fake, e se lo fosse, sarebbe un falso di qualcosa di assolutamente vero. Anche un altro video, recentemente pubblicato su YouTube, ha mostrato la presenza di minuscoli insetti sulle fragole. È quindi probabile che più di qualcuno li abbia inavvertitamente mangiati, magari perché non ha lavato accuratamente le fragole o perché davvero impossibili da eliminare. Con quali rischi?

Fortunatamente non ci sono prove che il consumo di questi parassiti abbia impatti negativi sulla salute. Ciò non toglie che vedere queste specie “passeggiare” sulle fragole non sia disgustoso. Quelli mostrati nel video su Twitter sono probabilmente dei Phytonemus pallidus spp. fragariae, delle specie parassita più conosciute come acari della fragola, che vivono esclusivamente sulle piante di fragola, deponendo le uova lungo le nervature delle foglie. Le dimensioni molto piccole (0,25 mm) rendono questo insetto praticamente invisibile a occhio nudo.

Un altro tipo di acaro, che può infestare non solo le fragole ma anche diverse altre colture, è il ragnetto rosso (Tetranychus urticae), che ama estrarre i nutrienti dalle foglie delle piante, danneggiandole e lasciandole con una sfumatura color bronzo.

Oltre agli acari, diversi altri insetti considerati parassiti possono attaccare varie parti della pianta di fragole, comprese le radici. Alcuni sono diventati invasivi negli Stati Uniti, come la Drosophila ad ala maculata, che depone le uova all’interno di fragole, ma anche di mirtilli e uva da vino. Le uova si schiudono quindi all’interno del frutto e le larve strisciano fuori, come recentemente documentato da una serie di video pubblicati su TikTok.