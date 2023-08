Il ghiacciaio della Marmolada in 25 anni si è dimezzato, cosa dicono gli ultimi dati Carlo Budel, gestore della Capanna Punta Penia in cima alla Marmolada, ha spiegato che a fine agosto si è registrata una temperatura di 14,3°: “Non sono i 18° di cui parla la televisione ma è comunque moltissimo”.

A cura di Valerio Berra

Nel luglio del 2022 un enorme blocco di ghiaccio si è staccato dalla Marmolada, sulle Dolomiti. Un seracco, in termini tecnici. Questo distaccamento ha causato una valanga che ha ucciso 11 persone, impegnate nelle scalata per arrivare alla sommità del ghiacciaio. Forse quello è stato il segnale più forte dello stato di salute del più grande ghiacciaio che si trova nelle Dolomiti. Un ghiacciaio che, secondo gli ultimi dati, starebbe diventando sempre più piccolo.

Secondo gli ultimi rilevamenti pubblicati dal Comitato Glaciologico Italiano e da Arpav la superficie del ghiacciaio è destinata a ridursi nei prossimi anni sotto al chilometro quadrato, arrivando così ad occupare un’area che è solo la metà di quella occupata dal ghiacciaio nel 2000. A spiegarlo all'agenzia stampa Ansa è Mauro Varotto, il responsabile delle misurazioni del ghiaccio: “Il ritiro nel punto di maggior regressione sfiora i 90 metri su base annua, con una media di arretramento di circa 20 metri in un anno”.

Le temperature dei ghiacciai di questa estate

I ghiacciai non sono presenze statiche. Si muovono, cambiano i loro confini, si ingrossano e rafforzano in inverno e poi entrano in un momento di fusione in estate. Negli ultimi anni però questo equilibrio si è spezzato. Spiega Mauro Valt, tecnico Arpav: “Questa estate i ghiacciai lungo tutto l'arco alpino sono in forte fusione a causa della combinazione tra deboli nevicate negli ultimi due periodi invernali e delle alte temperature estive. Nella seconda decade di agosto, in particolare, si è registrata in area dolomitica la temperatura media più alta dal 1990”.

Carlo Budel: “Qui si sente l’acqua che scorre sotto il ghiacciaio”

In cima alla Marmolada c’è la Capanna Punta Penia, un piccolo rifugio a 3.180 metri che da anni è gestito da Carlo Budel, noto come la Sentinella delle Dolomiti. Il 23 agosto Budel ha pubblicato un video dalla cima di Marmolada in cui inquadra quello che è rimasto sotto di lui è spiega che il rumore dell’acqua che scorre sotto al ghiaccio sta diventando sempre più forte.