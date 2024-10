Brilla di nuovo la “cometa del secolo” il 12 ottobre, massima visibilità: a che ora vederla dall’Italia

video suggerito

A cura di Andrea Centini

Il crepuscolo serale del 12 ottobre 2024 sarà il momento migliore in assoluto per vedere la “cometa del secolo”. Dopo lo spettacolare passaggio al perielio (minima distanza dal Sole) del 27 settembre e aver raggiunto la massima luminosità lo scorso 9 ottobre, sabato il 12 ottobre la cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) raggiungerà infatti il perigeo, ovvero la massima vicinanza alla Terra. È un'occasione speciale perché si tratta del giorno migliore in assoluto per provare ad ammirarla, trovandosi alla minima distanza dal nostro pianeta, in buona posizione e ancora visibile a occhio nudo. L'evento potrà essere seguito anche in diretta streaming a partire dalle 19:00 ora italiana grazie al Virtual Telescope Project. La “palla di ghiaccio” sarà visibile al crepuscolo serale, subito dopo il tramonto nel cielo occidentale, pochi gradi al di sopra del punto in cui il Sole sparirà dietro l'orizzonte. Ci sarà poco meno di un'ora di tempo per ammirarla, prima che sparisca anch'essa oltre la linea visiva. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo.

A che ora e dove vedere la cometa C/2023 A3 in diretta streaming dall'Italia

Il passaggio al perigeo della cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), così chiamata per i nomi degli osservatori che l'hanno identificata a febbraio del 2023, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Virtual Telescope Project a partire dalle 17:00 del Tempo Coordinato Universale – UTC, le 19:00 ora italiana. L'evento sarà ripreso da telescopi robotizzati e controllati da remoto installati a Manciano, in provincia di Grosseto (Toscana), dove si trova il cielo più buio dell'Italia peninsulare. È un luogo eccezionale per le osservazioni e gli studi astronomici, proprio in virtù dell'assenza dell'inquinamento luminoso. La Maremma toscana è dunque un palcoscenico perfetto per ammirare questa magnifica cometa proveniente dalla Nube di Oort, un luogo remoto e gelido ai confini del Sistema solare. L'evento sarà commentato dall'astrofisico Gianluca Masi, il responsabile scientifico del VTP.

La “cometa del secolo” visibile a occhio nudo dall'Italia

Dopo aver raggiungo il 9 ottobre un picco massimo di magnitudine (luminosità apparente) tra – 3 e – 4, quanto quella del pianeta Venere, lo splendore della cometa del secolo ha già cominciato ad attenuarsi. Per oggi gli scienziati di astro.vanbuitenen.nl hanno determinato una magntitudine di – 1,0, mentre domani stimano che sarà già superiore allo 0 (+0,1, per la precisione). Sarà ancora visibile a occhio nudo, ma più difficile da ammirare al crepuscolo rispetto a tre giorni prima. Ricordiamo che la magnitudine si basa su una scala inversa e più sono bassi e negativi i valori, maggiore è la luminosità. Il Sole, per fare un esempio, ha una magnitudine di – 26,85.

Per queste ragioni il metodo migliore per osservare la cometa sarà attraverso un binocolo o un piccolo telescopio. Per far emergere in tutto il suo splendore la meravigliosa coda di polveri cometarie è invece necessaria la fotografia a lunga posa, posizionando la fotocamera (o il telefono cellulare) su un treppiede o cavalletto e impostando vari secondi di esposizione, in base a luminosità e altri parametri. Come specificato, la cometa si troverà poco al di sopra del Sole subito dopo il tramonto. È fondamentale attendere che la stella sparisca oltre l'orizzonte prima di tentare l'osservazione; guardare il Sole a occhio nudo – o peggio, attraverso uno strumento ottico senza filtro solare – può infatti provocare gravi danni alla vista e persino la cecità. Il tramonto è atteso poco dopo le 18:30 a Roma e Napoli e attorno alle 18:45 a Milano. L'orario varia da città a città. Attraverso un planetario virtuale come quello di TheSkyLive è possibile conoscere la posizione esatta della cometa in base a orario, giorno e località geografica desiderati.