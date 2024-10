video suggerito

Torna la “cometa del secolo” C/2023 A3: a che ora vederla il 9 ottobre in diretta dall’Italia La cometa C/2023 A3, più conosciuta come “cometa del secolo”, è visibile al crepuscolo serale di mercoledì 9 ottobre 2024, quando si prevede che raggiungerà il picco di luminosità (magnitudine apparente di circa-3), per cui può essere vista anche a occhio nudo dall’Italia. Sul web, disponibile la diretta streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

La cometa del secolo C/2023 A3 il 30 settembre 2024 / Credit: Masi G., Virtual Telescopy Project

La “cometa del secolo” C/2023 A, nota anche come cometa Tsuchinshan-ATLAS, sta per farsi ammirare in tutta la sua luminosità: dopo aver viaggiato nella nube di Oort e aver raggiunto il suo massimo avvicinamento al Sole, la “cometa del secolo” C/2023 A sarà più luminosa mercoledì 9 ottobre 2024 e potrà essere vista, anche a occhio nudo, subito dopo il tramonto: la magnitudine prevista è di circa 3, anche se la cometa non sarà uniformemente luminosa per tutta la sua lunghezza.

La fine della coda sarà probabilmente più debole della testa, per cui l’intera estensione della coda sarà probabilmente più facile da osservare in foto e nei video, inclusa la diretta streaming trasmessa dalle 17:30 ora italiana sul canale Youtube del Virtual Telescope Project, che mostrerà la cometa come vista dai diversi telescopi disponibili presso la struttura di Manciano, in provincia di Grosseto.

A che ora vedere la Cometa C/2023 A3 in diretta streaming dall'Italia

La cometa C/2023 A3 può essere vista la sera di mercoledì 9 ottobre 2024, a partire dal tramonto, in diretta, online, grazie allo streaming trasmesso a partire dalle 17:30 ora italiana dal Virtual Telescope Project. Meteo permettendo, si può però anche osservare a occhio nudo: il consiglio è quello di raggiungere un luogo con visuale libera dell’orizzonte occidentale e, guardando in pieno crepuscolo, dove è tramontato il Sole, dovrebbe essere visibile la cometa, molto bassa all’orizzonte per circa una quindicina di minuti.

Dopo il 9 ottobre, la cometa Tsuchinshan-ATLAS rimarrà visibile per qualche giorno, sempre per circa 15 minuti dopo il tramonto, e potrebbe persino essere più facile da vedere perché apparirà più in alto nel cielo. La cometa sarà però anche più fioca, per cui la luce della Luna potrebbe influire sull’osservazione, in particolare durante la Superluna prevista per il prossimo 17 ottobre.

Si vedrà a occhio nudo? Le previsioni di luminosità

La cometa C/2023 A3 può essere vista a occhio nudo: dopo aver raggiunto il punto più vicino al Sole (perielio), la cometa del secolo raggiunge il suo picco di luminosità il 9 ottobre, con una magnitudine apparente prevista di circa 3. Il 9 ottobre dovrebbe quindi risultare più luminosa della stella Polare, che ha una magnitudine apparente di circa 2, pertanto visibile anche a occhio nudo, sebbene sia molto bassa e si trovi immersa del chiarore del crepuscolo.

Come detto, per vedere la cometa del secolo, occorre guardare verso l’orizzonte Ovest, dove meteo permettendo potrà essere vista a partire da mercoledì 9 ottobre, per circa 15 minuti dopo il tramonto del Sole, e poi fino al 12 ottobre, quando raggiungerà la distanza minima dalla Terra: nel frattempo si sarà tuttavia allontanata dal Sole, per cui risulterà meno luminosa, anche se risulterà più alta nel cielo, per cui sarà visibile per più tempo.

Le prossime date utili per ammirare la Cometa C/2023 A3

La cometa del secolo C/2023 A3 sarà visibile fino alla fine del mese dall’emisfero settentrionale ma, a partire dal 9 ottobre 2024, dopo aver raggiunto il suo picco di luminosità, diventerà progressivamente più fioca. Pertanto, la data più interessante è certamente quella del 9 ottobre, al momento del tramonto, quando la cometa sarà molto bassa all’orizzonte, ma suo basso angolo rispetto al il Sole significherà che la luce solare diffusa dalla polvere della cometa potrebbe aumentarne temporaneamente la luminosità, rendendola più o meno brillante quanto Giove nel nostro cielo notturno.

La cometa potrebbe essere quasi altrettanto luminosa subito dopo il tramonto tra il 10 e l’11 ottobre 2024 mentre dal 12 ottobre – quando sarà invece più vicina alla Terra – inizierà ad affievolirsi, (la magnitudine potrebbe non superare 2, per cui sarà meno luminosa della Stella Polare): a partire poi da metà ottobre, a interferire con la sua luminosità ci sarà anche la Luna. Alla fine di ottobre 2024, la cometa sarà molto più fioca, per cui non sarà più visibile a occhio nudo.