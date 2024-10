I delfini si “sorridono” a vicenda mentre giocano: lo studio italiano sulle espressioni facciali dei tursiopi

video suggerito

A cura di Valeria Aiello

I delfini si "sorridono" a vicenda / PhotoCredit: Zoomarine (Roma)

I delfini si “sorridono” a vicenda, usando un’espressione facciale a bocca aperta quando giocano tra loro. Lo ha scoperto un team di ricerca dell’Università di Pisa, in collaborazione con l’Università di Torino e l’Università di Renne, in Francia, che hanno raccolto le prove della propensione dei delfini (Tursiops truncatus) al sorriso reciproco durante le interazioni di gioco. “Quando si trovano nel loro campo visivo dei loro compagni di gioco, i delfini usano quasi sempre questa espressione facciale – hanno precisato i ricercatori – . I loro compagni di gioco percepiscono un ‘sorriso’ e, a loro volta, rispondono aprendo la bocca”.

Secondo i ricercatori, che hanno dettagliato le loro osservazioni in un nuovo studio pubblicato sulla rivista iScience, l’espressione della bocca aperta si è probabilmente evoluta dall’azione del mordere, quando “la sequenza del morso viene interrotta per lasciare solo la sua intenzione, senza contatto” ha spiegato l’etologa Elisabetta Palagi dell’Università di Pisa, autrice senior dello studio. “La bocca aperta rilassata, che si vede nei carnivori sociali, nelle facce da gioco delle scimmie e persino nelle risate umane, è un segno universale di giocosità, che aiuta gli animali a segnalare il divertimento e a evitare i conflitti”.

I delfini hanno un’espressione facciale a bocca aperta, analoga al sorriso

I delfini (Tursiops truncatus) usano un’espressione facciale a bocca aperta, analoga al sorriso, quando giocano tra loro, probabilmente per comunicare visivamente un’interazione amichevole. “Il gioco tra delfini può includere salti acrobatici, interazioni con oggetti, inseguimenti e contatti fisici, che però è importante non vengano interpretati come vere aggressioni” hanno sottolineato i ricercatori, che hanno registrato il comportamento di 22 delfini in cattività, di cui 11 ospitati presso lo Zoomarine di Roma, e altrettanti presso il Planète Sauvage di Port-Saint-Père, in Francia. I delfini sono stati osservati mentre giocavano da soli, oppure tra di loro o con addestratori umani, con i seguenti risultati:

I delfini non usano quasi mai l’espressione a bocca aperta quando giocano da soli;

Raramente usano l’espressione a bocca aperta quando giocano con gli umani

I delfini usano l’espressione a bocca aperta quasi sempre (92% dei casi) mentre giocano tra loro.

La propensione dei delfini ad aprire la bocca nelle interazioni di gioco è stata rilevata “quando si trovano nel campo visivo dei loro compagni di gioco – hanno evidenziato gli studiosi – . Quando i loro compagni di gioco percepiscono un ‘sorriso', rispondono a loro volta aprendo la bocca il 33% delle volte”.

I delfini ricambiano l'espressione facciale a bocca aperta quando si trovano nel campo visivo del compagno di gioco / Credit: Maglieri V. et al., iScience 2024

In totale, i ricercatori hanno esaminato 1288 eventi di bocca aperta durante le sessioni di gioco sociale e, come detto, il 92% di questi eventi si è verificato durante le sessioni di gioco tra delfini. I delfini erano anche più propensi ad assumere l’espressione della bocca aperta quando il loro volto era nel campo visivo del compagno di gioco – l’89% delle espressioni a bocca aperta registrate sono state emesse in questo contesto – e quando questo ‘sorriso’ è stato percepito, il compagno di gioco ha ricambiato il sorriso il 33% delle volte.