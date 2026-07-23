I capodogli pigmei spiaggiati in Florida nascondevano tre nuovi batteri Helicobacter collegati a danni allo stomaco

I batteri Helicobacter di tre specie finora sconosciute alla scienza sono stati identificati nello stomaco di quattro capodogli pigmei spiaggiati sulla costa orientale della Florida tra il 2017 e il 2020. Tutti e quattro i cetacei erano presenti segni di gastrite, ulcere gastriche e fibrosi.

Un capodoglio pigmeo spiaggiato su una spiaggia della Florida orientale. Credit: FAU Harbor Branch

Nello stomaco dei capodogli pigmei spiaggiati in Florida si nascondevano tre batteri Helicobacter finora sconosciuti alla scienza. Gli esami condotti sugli animali avevano evidenziato lesioni ricorrenti, tra cui ulcere gastriche e fibrosi, ma i ricercatori non si aspettavano di identificare tre nuove specie batteriche all’interno del tessuto gastrico. “Due di questi batteri, denominati Kogia Helicobacter 1 e 2, sono geneticamente simili a specie di Helicobacter già note, riscontrate in altri cetacei, come delfini e focene, e anche nell’uomo” ha affermato la dottoressa Wendy Marks, coordinatrice della ricerca presso il laboratorio di medicina veterinaria e ricerca sulla fauna marina dell’Harbor Branch Oceanographic Institute della Florida Atlantic University (FAU). “La terza specie, Kogia Helicobacter 3, appartiene a un lignaggio più divergente, il che sottolinea la possibilità che nell’oceano ci siano molti più batteri ancora sconosciuti di quanto immaginiamo”.

Le infezioni da batteri del genere Helicobacter sono da tempo collegate a disturbi gastrointestinali nell’uomo e negli animali, tra cui gastrite cronica, ulcere e persino cancro allo stomaco, ma i ricercatori non sanno ancora se queste condizioni possano aver avuto un ruolo nello spiaggiamento. “Se, come gli esseri umani, anche i capodogli pigmei sono suscettibili a determinate infezioni croniche da Helicobacter, ciò potrebbe avere implicazioni non solo per i singoli cetacei, ma per intere popolazioni, soprattutto per specie già vulnerabili” ha aggiunto la dottoressa Marks. I risultati delle analisi e l’identificazione delle tre nuove specie sono descritti in un nuovo studio pubblicato sul Journal of Wildlife Diseases.

Cosa sappiamo dei nuovi batteri Helicobacter scoperti nei capodogli pigmei

I batteri Helicobacter delle tre specie finora sconosciute alla scienza sono stati identificati nello stomaco di quattro capodogli pigmei (Kogia breviceps) spiaggiati sulla costa orientale della Florida tra il 2017 e il 2020. Di queste, Kogia Helicobacter 1 è stato riscontrato in tutti e quattro i cetacei. In un caso, sia Kogia Helicobacter 1 che Kogia Helicobacter 3 erano presenti nel tessuto del prestomaco dello stesso cetaceo. In altri due casi, è stata rilevata la coinfezione di Kogia Helicobacter 1 e Kogia Helicobacter 2.

Tutti e quattro i cetacei presentavano uno o più problemi gastrici. “Abbiamo riscontrato segni di gastrite, ulcere gastriche, fibrosi e infestazioni da nematodi” ha spiegato la professoressa Annie Page del programma di ricerca e veterinaria clinica della FAU Harbor Branch e autrice senior dello studio. “In un caso, era presente anche colite, il che suggerisce che l’infezione potesse essere non essere limitata allo stomaco”.

Anche se le infezioni da Helicobacter non sono state considerate la causa della morte dei cetacei, la presenza di problemi gastrici “potrebbe aver contribuito allo spiaggiamento a causa del progressivo deterioramento delle condizioni fisiche”.

“I capodogli pigmei, come gli esseri umani, sembrano essere suscettibili a determinate infezioni microbiche che solo ora stiamo iniziando a comprendere” ha evidenziato la professoressa Page. “Ognuno di questi animali spiaggiati racconta una storia, e a volte quella storia ci conduce in un territorio scientifico completamente nuovo”.