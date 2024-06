video suggerito

I bambini che mangiano cibi ultra-processati sono più a rischio diabete: i dati di un nuovo studio Uno studio spagnolo ha osservato che già dai primi anni di vita il consumo di cibi ultra-processati nei bambini può aumentare il rischio di sviluppare da adulti diabete, ictus e infarti. Lo studio ha dimostrato anche che il consumo di cibi ultra-processati è correllato al contesto sociale in cui vivono i minori.

Nel film La Fabbrica del cioccolato i protagonisti vivono il sogno di milioni di bambini in tutto il mondo: essere circondati da cioccolata, merendine e dolci vari. D'altronde la passione per questi alimenti è molto comune tra i più piccoli, nonostante molti di questi siano noti per i loro effetti nocivi sulla salute. Le merendine industriali fanno infatti parte di quell'ampia categoria di alimenti noti come "cibi ultra-processati".

Parliamo di snack, bevande zuccherate, cibi preconfezionati, merendine, cibo da fast-food e patatine, insomma tutti quegli alimenti ultra-lavorati, noti per produrre diversi effetti negativi sulla salute di chi li consuma, a prescindere dall'età. Oltre a essere ricchi di zuccheri e grassi insaturi, questi alimenti contengono additivi ed emulsionanti. Sono queste sostanze che permettono di avere sempre lo stesso sapore, ma hanno un elevato potere infiammatorio.

Ora un nuovo studio ha dimostrato che il consumo di questi alimenti nei bambini, già nei primissimi anni di vita, tra i 3 e i 6 anni, può aumentare il rischio di sviluppare in età adulta problemi cardiometabolici, compreso diabete, ictus e infarti. Un motivo in più per eliminarli dalla dieta, anche se potrebbe non essere così facile: è stato dimostrato che sono in grado di sviluppare una dipendenza simile a quella delle droghe, soprattutto nei giovani.

Quali sono gli effetti dei cibi ultra-processati

Un gruppo di ricercatori spagnoli ha voluto studiare gli effetti di questi alimenti nei bambini piccoli, a partire da un campione di 1.426 partecipanti, di età media tra i 3 e i 6 anni, provenienti da sette città della Spagna. Per conoscere le loro abitudini alimentari, lo stile di vita e il contesto sociale di appartenenza, i ricercatori hanno somministrato ai caregiver dei bambini un questionario in cui dovevano espressamente indicare in cosa consisteva la loro dieta. In base alla quantità di cibi ultra-processati i bambini sono stati divisi in tre gruppi.

Da questo studio i ricercatori hanno osservato che i bambini che avevano consumato più spesso cibi ultra-processati mostravano una serie di condizioni, che nel loro insieme sono noti per aumentare il rischio cardiometabolico, ovvero l'aumento dell'indice di massa corporea, della circonferenza della vita e del grasso corporeo. Inoltre i bambini del gruppo che consumava maggiori quantità di cibi ultra-processati mostravano valori superiori di zuccheri nel sangue e una diminuzione del colesterolo buono.

Il legame con il contesto sociale

Lo studio ha anche confrontato i risultati riferiti alla salute dei partecipanti con le informazioni relative al contesto di appartenenza dei bambini. I ricercatori hanno così evidenziato che i bambini che avevano il maggiore rischio cardiometabolico avevano ad esempio famiglie in cui anche i genitori mostravano un indice di massa corporea maggiore e livelli di istruzione inferiori.

Queste due informazioni ribadiscono come i modelli con cui si confrontano i bambini nei loro primissimi anni di vita potrebbero condizionare le loro abitudini alimentari anche da adulti, aumentando il rischio di sviluppare malattie e disturbi legati a una dieta ricca di cibi ultra-processati.

Inoltre, già altre ricerche hanno mostrato come il consumo di questo genere di alimenti, solitamente in vendita a prezzi molto convenienti, sia maggiore tra le fasce meno ricche della società, che per esigenze economiche sono più inclini a fare le proprie scelte alimentari anche in base al costo dei prodotti.