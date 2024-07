video suggerito

Hai caldo? Sarà sempre peggio: quale sarà la temperatura media delle città italiane nel 2030 Secondo uno studio basato su cinque diversi paramentri, nel prossimo futuro il caldo che avvertiamo nelle più grandi città italiane è destinato solo ad aumentare. Nella migliore delle ipotesi le temperature medie annuali saranno quelle dei record che abbiamo incontrato gli scorsi anni.

A cura di Valerio Berra

Il 21 luglio 2024 è stato il giorno più caldo mai registrato nella storia del nostro pianeta. La temperatura media globale è arriva a 17,09°, esattamente un centesimo di grado in più rispetto ai 17,08° che erano stati toccati il 6 luglio del 2023. I dati arrivano da un’analisi preliminare del Servizio per i Cambiamenti Climatici della rete Copernicus.

Come abbiamo spiegato tanti volte clima e meteo sono due cose diverse e forse le temperature e le perturbazioni che sono state registrate in Italia a giugno hanno fatto pensare che fosse passato il tempo in cui parlare di cambiamento climatico. Non è così. E lo ricorda anche una ricerca pubblicata oggi dal portale IlMeteo.it in collaborazione con il Corriere della Sera.

Come cambierà la temperatura media in città

Nello studio sono stati analizzati cinque parametri, nello specifico:

La temperatura media annuale

L’anomalia della temperatura media mensile

Il numero di notti tropicali (quando la temperatura non scende sotto i 20°)

I giorni di gelo

I giorni di caldo estremo

La proiezione dei risultati nei prossimi anni non offre risultati confortanti. Ma questo è abbastanza una costante negli studi del genere. Lo abbiamo visto anche con la mappa che mostra come cambieranno le nostre città nel 2080 paragonandole alle città che già esistono. Spoiler: e come se scendessimo tutti verso l’equatore.

Il grafico più esplicativo è quello sulla temperature media annuale, dove viene proiettato il dato sulla temperatura media annuale nei 108 capoluoghi di provincia italiani al 2030. Se pensate che il cado di questi anni sia stato anomalo, iniziatevi pure ad abituare.

A Milano la temperatura media annuale prevista sarà di 16,5 °, la stessa del record registrato nel 2022. A Roma sarà di 17,3°, poco meno dei record degli ultimi due anni. A Napoli arriverà a 17,9°, la stessa del record del 2018. A Torino arriveremo a 15,4°.