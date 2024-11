Superata per la prima volta nella storia una soglia critica: il 2024 sarà l’anno più caldo di sempre

video suggerito

Il Copernicus Climate Change Service (C3S), il servizio di osservazione climatica del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, ha calcolato che dopo questo ottobre, il secondo più caldo di sempre, è praticamente certo che la temperatura media registrata a livello globale nel 2024 sarà la più alta di sempre.

Anche se il 2024 non è ancora finito, sappiamo ormai con certezza che sarà l'anno più caldo mai registrato finora. Lo ha annunciato nel suo consueto bollettino climatico di fine mese il Copernicus Climate Change Service (C3S), il servizio di osservazione climatica del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus.

Il C3S effettua infatti misurazioni delle temperature dell'aria superficiale e del mare, oltre che di altre variazioni climatiche rilevanti, servendosi dell'enorme set di dati ERA5, che raccoglie informazioni da stazioni meteorologiche, satelliti, navi e aerei in tutto il mondo.

Perché il 2024 sarà l'anno più caldo di sempre a livello globale

Il mese che si è appena concluso è stato infatti il secondo ottobre più caldo a livello globale di sempre, dopo ottobre 2023: la temperatura media dell'aria superficiale (ERA5) è stata infatti di 15,25°C, con una differenza di quasi un grado in più (+0,80°C) rispetto alla media delle temperature registrate nel mese di ottobre nel periodo 1991-2020. A tal proposito, vale la pena ricordare che non bisogna farsi ingannare infatti da ciò che percepiamo personalmente: come spiega qui la climatologa dell'Università di Milano Bicocca Claudia Pasquero clima e meteo sono due cose diverse.

Considerato l'aumento delle temperature medie registrate a livello globale in questi primi dieci mesi del 2024, praticamente affinché il 2024 non sia l'anno più caldo di sempre in questi pochi mesi che ci separano alla sua fine l'aumento anomalo della temperatura media dovrebbe rientrare quasi completamente. Un'ipotesi chiaramente inverosimile.

Superata la soglia dell'1,5°C rispetto all'era preindustriale

Nel periodo compreso tra gennaio e ottobre 2024 infatti la temperatura media della Terra è stata di 0,71°C superiore alla media del 1991-2020, la più alta mai registrata finora. Anche rispetto all'anno scorso, quando la temperatura nello stesso periodo è stata comunque 0,16°C più bassa di quella attuale, pur essendo già 1,48°C più alta rispetto ai livelli preindustriali.

Mettendo insieme tutti questi dati, Copernicus ha stabilito che il 2024, oltre a segnare un nuovo record con la temperatura media globale più alta di sempre, sarà anche l'anno in cui è stata superata per la prima volta nella storia la soglia di +1,5°C rispetto ai livelli preindustriale (si può stabilire già ora che probabilmente la differenza rispetto a quel periodo sarà di 1,55°C).

Samantha Burgess, vicedirettore del Copernicus Climate Change Service, ha spiegato che questo nuovo record nell'aumento di temperature ormai certo per il 2024 segna "una nuova pietra miliare nei record delle temperatura globali" ed è su questo che dovrebbe concentrarsi la COP29, la prossima conferenza sui cambiamenti climatici.