Grande Asteroide di passaggio vicino la Terra il 12 gennaio: a che ora vederlo in diretta dall’Italia Alle 18:30 di domenica 12 gennaio 2025 potremo seguire in diretta streaming il passaggio ravvicinato alla Terra e il più luminoso dell’asteroide (887) Alinda, un colosso di 4,2 chilometri. L’oggetto sarà visibile dall’Italia anche con un semplice binocolo. Ecco tutto quello che c’è da sapere per non perdersi lo spettacolo astronomico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Il grande asteroide (887) Alinda in questi giorni è di passaggio vicino alla Terra e il 12 gennaio 2025 raggiungerà la massima luminosità. Sarà talmente luminoso da poter essere osservato persino con un semplice binocolo, inoltre il suo transito potrà essere seguito in diretta streaming dall'Italia a partire dalle 18:30 sul canale YouTube del Virtual Telescope Project. L'asteroide, che ha un diametro di ben 4,2 chilometri, ha raggiunto la distanza minima dalla Terra l'8 gennaio a circa 12,6 milioni di chilometri (oltre 30 volte la distanza che separa la Luna dal nostro pianeta), ciò nonostante, come indicato, l'apice della luminosità sarà toccato domenica 12.

L'asteroide (887) Alinda fu scoperto il 3 gennaio 1918 dall'astronomo e pioniere dell'astrofotografia tedesco Maximilian Franz Joseph Cornelius Wolf, meglio conosciuto come Max Wolf. Lo studioso lo individuò grazie al telescopio dell'Osservatorio dell'Università di Heidelberg, in Germania. L'origine del nome del “sasso spaziale” non è chiara: potrebbe riferirsi a un'antica città dell'Anatolia (una regione storica oggi appartenente alla Turchia) oppure a una divinità aborigena australiana.

Come specificato, in questi giorni l'asteroide ha raggiunto la distanza minima dalla Terra, ma fortunatamente si è trattato di un passaggio totalmente sicuro, il più ravvicinato del prossimo secolo. L'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, ha sottolineato che (887) Alinda è uno dei cinque più grandi asteroidi ad avvicinarsi entro 15 milioni di chilometri dalla Terra da qui al 2200. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo del suo transito più luminoso.

Quando ci sarà il passaggio dell'asteroide (887) Alinda vicino alla Terra

L'asteroide (887) Alinda ha raggiunto il perigeo – cioè la minima distanza dalla Terra – mercoledì 8 gennaio 2025, attorno a 12,6 milioni di chilometri. Ciò significa 32 volte la distanza media che separa il nostro pianeta dalla Luna, ovvero 384.000 chilometri. Sebbene possa apparire una distanza molto ampia, dal punto di vista squisitamente astronomico è comunque un passaggio ravvicinato. Il sasso spaziale non è classificato dalla NASA fra gli asteroidi potenzialmente pericolosi (PHA), che si avvicinano all'orbita della Terra a meno di 7,5 milioni di chilometri e hanno un diametro di almeno 140-150 metri.

(887) Alinda è molto più grande, circa la metà dell'asteroide responsabile dell'evento di Chicxulub, quello che 66 milioni di anni fa, alla fine del Cretaceo, determinò la scomparsa dei dinosauri non aviani e del 75 percento delle specie all'epoca viventi sulla Terra. In caso di impatto un oggetto di simili dimensioni avrebbe comunque un effetto catastrofico su scala globale con conseguenti estinzioni di massa (innescherebbe un pericolosissimo inverno da impatto della durata di anni, oltre a colossali tsunami e incendi devastanti). Ma fortunatamente (887) Alinda è un asteroide di tipo Amor, un gruppo di NEO (near Earth Object) che si avvicina molto all'orbita terrestre ma senza mai incontrarla.

L'orbita di (887) Alinda. Credit: astro.vanbuitenen

Pur avendo raggiunto la distanza minima l'8 gennaio, il 12 raggiungerà la massima luminosità, con una magnitudine (luminosità apparente) stimata di 9,2, come indicato dagli astronomi di astro.vanbuitenen.com. Ciò significa che non sarà visibile a occhio nudo (il limite per l'osservabilità dell'occhio umano è + 6), ma potrà essere avvistato anche con un semplice binocolo 10×50, spiega Gianluca Masi. Ricordiamo che la magnitudine si basa su una scala inversa e più basso è il valore (anche negativo), maggiore è la luminosità dell'oggetto. In questi giorni (887) Alinda sta transitando nelle bellissime costellazioni di Orione e dei Gemelli, pertanto è perfettamente visibile dall'emisfero settentrionale (boreale) e dunque dall'Italia. La Luna Piena, attesa per il 13 gennaio, può complicare un poco l'osservazione. Per conoscere la posizione esatta dell'asteroide nel cielo in base a ora e posizione geografica consigliamo di utilizzare un planetario virtuale online o una App per smartphone.

A che ora vedere il passaggio dell'Asteroide in diretta streaming dall'Italia

Il passaggio del grande asteroide (887) Alinda nei pressi della Terra alla sua massima luminosità potrà essere seguito in diretta streaming il 12 gennaio alle 17:30 del Tempo Coordinato Universale (UTC), le 18:30 ora italiana. L'evento sarà trasmesso sul canale YouTube del Virtual Telescope Project e commentato da Gianluca Masi. Il corpo celeste sarà ripreso attraverso telescopi robotizzati e controllati da remoto siti a Manciano (provincia di Grosseto), in Toscana, dove si trova il cielo più buio e stellato dell'Italia peninsulare. Perfetto per lo studio e l'osservazione dei fenomeni astronomici, come il passaggio ravvicinato degli asteroidi.