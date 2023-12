Fiamme e magma rompono il suolo: le immagini del vulcano in Islanda che ha iniziato l’eruzione Il vulcano Fagradalsfjall ha cominciato la sua attività eruttiva, un evento atteso da tempo dai geologi. Al momento non dovrebbero esserci problemi per gli abitanti: la cittadina di Grindavik si trova a pochi chilometri dall’eruzione ma i suoi 4.000 abitanti sono già stati evacuati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

L’ultima rilevazione dell’Ufficio Metereologico Islandese è delle 4:00 di notte, ora italiana. “L'intensità del l'eruzione vulcanica sta diminuendo. Questa non è un’indicazione di quanto durerà l’eruzione ma vuol direche l’eruzione sta raggiungendo uno stato di equilibrio”. Alla fine, come da previsioni, il vulcano Fagradalsfjall ha cominciato a eruttare. Il Fagradalsfjall si trova nella penisola di Reykjanes, un lembo di terra che si spinge nell’Oceano Atlantico a ovest della penisola islandese.

I suoi confini si trovano a circa 40 chilometri dalla capitale Reykjavik. Troppo per pensare a un rischio per i suoi abitanti, abbastanza per preoccuparsi della sicurezza dell’aereoporto. Come spiegato a Fanpage.it dallo scrittore Roberto Luigi Pagani, noto ai social come Un’italiano in Islanda, il blocco dell’aereoporto sarebbe un problema complesso per l’economia visto che il turismo è una dei settori principali nel Paese.

LIVE FROM ICELAND | Le immagini dell'eruzione in diretta

Cosa sta succedendo al vulcano Fagradalsfjall

L’eruzione di questa notte è cominciata alle 22:17, ora locale. L’Islanda è indietro di un’ora rispetto al fuso orario italiano. È stata preceduta da uno sciame sismico, uno dei tanti che sono stati registrati in questi giorni. Il servizio metereologico parla di “fessura eruttiva”. Per intenderci, in questo caso la lava non fuoriesce da una cratere ma da una spaccatura del terreno. Al momento la lunghezza di questa fessura ha già raggiunto i 4 chilometri.

Oltre all’eruzione della lava, sono stati rilevati anche nuovi sciami sismici. Anche questi in diminuzione. L’eruzione era stata ampiamente annunciata da una lunga serie di segnali, dai terremoti al rigonfiamento dei terreni. Per questo motivo non c’è, almeno per il momento, nessun rischio per la popolazione. I circa 4.000 abitanti della vicina cittadina di Grindavik erano già stati evacuati nei giorni scorsi. L’eruzione è arrivata a 3 chilometri dalle loro case.

UFFICIO METEREOLOGICO ISLANDESE | La mappa dell'eruzione

Le immagini in diretta dalla webcam