“Era un meteorite, schiantato sul tetto di casa”: ora un uomo del New Jersey scopre che è un tesoro per la scienza

Il proprietario di una casa del New Jersey, che si è visto entrare un meteorite in camera da letto, ha fatto analizzare il frammento: ha un valore scientifico eccezionale.

Il buco nel tetto della casa del New Jersey provocato dall'impatto del meteorite. Credit: Jennisken et al. Sciences Advances 2026

“Ho sentito un botto fortissimo e la casa tremare”: il proprietario di un’abitazione del New Jersey stava lavorando nel suo studio quando un meteorite di quasi 1 kg si è schiantato sul suo tetto. Erano le 11:20 del 16 luglio 2024 e, passato il primo spavento, era andato a controllare cosa fosse successo. Gli era sembrato che quel boato fosse arrivato dalla camera da letto. “Ho aperto la porta e c’era un buco nel soffitto” ha raccontato. L’aria della stanza puzzava di uova marce, mescolata a una finissima fuliggine nera. “C’erano molti frammenti, insieme a diversi detriti, sparsi sul letto, sopra il tappeto e tutt’intorno”.

L’uomo, che ha chiesto di restare anonimo per non rivelare l’esatta posizione dell’abitazione, ha indossato i guanti e, presi dei fogli di alluminio, ha recuperato i frammenti, mettendoli in barattoli di vetro. Ha chiamato la polizia e poi i vigili del fuoco, ma nessuno è intervenuto. Così ha iniziato a cercare informazioni online, ed è stato allora che ha capito che poteva trattarsi di un meteorite caduto sul tetto della sua casa. In quelle stesse ore, la NASA aveva spiegato che la roccia, lunga circa 30 centimetri, sarebbe stata troppo piccola per sopravvivere fino al suolo. Durante la sua caduta infuocata nell’atmosfera terrestre, avrebbe dovuto vaporizzarsi completamente. Pochi istanti prima aveva squarciato il cielo sopra New York, passando su Manhattan e la Statua della Libertà, e aveva raggiunto la velocità di circa 51.000 chilometri all’ora in un fragoroso boom sonico.

Cosa ha scoperto la scienza due anni dopo

Ora, a distanza di due anni da quell’impatto, uno studio pubblicato su Science Advances, rivela che quel meteorite non è un esemplare ordinario. Contiene complesse molecole organiche e prove allettanti della presenza di acqua salata, ingredienti essenziali per la vita come la conosciamo.

Appartiene alle condriti carbonacee CM, un tipo di meteoriti primitive, ma i suoi frammenti sono stati alterati dall’acqua dell’asteroide da cui proviene, in misura maggiore di quanto si osserva tipicamente nelle condriti carbonacee CM2. Ciò ha portato alla classificazione del campione come una condrite carbonacea CM1/2, una tipologia intermedia tra CM1 e CM2. Per la scienza, la roccia, soprannominata il meteorite di Hillsborough, è solo la seconda condrite carbonacea CM1/2 di cui si abbia testimonianza, dopo il meteorite di Kolang, caduto nel nord di Sumatra, in Indonesia, nel 2020.

Quanto vale il meteorite caduto in camera da letto

Il fatto che gran parte del meteorite di Hillsborough si sia conservato in condizioni quasi intatte è merito della diligenza e della prontezza del proprietario di casa.

Durante la sua ricerca online sulle cadute di meteoriti, si era imbattuto in Mike Hankey , un astrofilo dell’American Meteor Society e coautore del nuovo studio, che aveva avvistato il meteorite utilizzando la sua rete AllSky7 di stazioni di telecamere specializzate nella ricerca di bolidi. L’uomo lo ha contattato via e-mail e il giorno successivo si erano sentiti telefonicamente.

Dalla breve descrizione dei frammenti, Hankley aveva capito che quello che era caduto in camera da letto era un meteorite di grande valore scientifico, ma anche economico. “Almeno 100.000 dollari erano appena entrati dal tetto” ha ricordato di aver detto. “Ogni granello ha un valore”.

Oltre a contenere composti chimici prebiotici, il meteorite mostra interessanti segni di alterazione minerale da parte dell’acqua salata. Qualcosa di simile è stato identificato in campioni di roccia prelevati direttamente dagli asteroidi Ryugu e Bennu, recuperati negli ultimi anni da missioni spaziali robotiche gestite rispettivamente dall’Agenzia spaziale giapponese e dalla NASA.