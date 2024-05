Durante l’eclissi di Sole un uomo ha filmato due misteriosi oggetti spaziali: nessuno sa cosa siano

L’eclissi di Sole che si è verificata l’8 aprile è stata un’ottima occasione per osservare la nostra stella da una nuova prospettiva. Lo youtuber Destin Sandlin nei suoi video ha notato qualcosa che nessuno è riuscito a fermare su un video. Non è chiaro di cosa si tratti: le opzioni vanno dagli insetti vicino alla camera ai satelliti in orbita attorno alla Terra.