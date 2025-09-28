Due ricercatori premiati per aver studiato le scarpe maleodoranti: hanno inventato una scarpiera anti-odore
Tutti sanno cosa sono i Nobel, ma forse non tutti sanno che esiste una versione esilarante e divertente di questo ambito riconoscimento scientifico. Si chiamano "IgNobel" e ogni anno vengono assegnati a lavori scientifici "che fanno prima ridere e poi riflettere".
Qualche settimana fa, alla Boston University, sono stati assegnati gli Ig Nobel 2025: tra i vincitori c'è anche un gruppo di ricercatori italiani che hanno realizzato la formula fisica per una perfetta cacio e pepe, aggiudicandosi il premio IgNobel per la Fisica. Anche se gli argomenti sembrano infatti molto leggeri, si tratta in realtà a tutti gli effetti di ricerche scientifiche condotte da ricercatori qualificati con metodi altrettanto rigorosi.
D'altronde lo dice il nome stesso: oltre a citare il più noto premio Nobel, il termine "IgNobel" in inglese significa "ignobile", con un chiaro gioco di parole. Forse uno degli esempi più efficaci è proprio il lavoro che si è aggiudicato l'Ig Nobel di Engineering Design, partendo dallo studio delle scarpe maleodoranti.
Lo studio sulle scarpe maleodoranti
I due scienziati autori dello studio sono Vikash Kumar e Sarthak Mittal, due ricercatori indiani, che sono stati premiati per aver realizzato il progetto di una scarpiera all'avanguardia che, attraverso lampade a raggi ultravioletti (UV-C), riesce a eliminare il cattivo odore di scarpe usate andando all'origine, ovvero colpendo il "colpevole": il Kytococcus sedentarius, un batterio che cresce nelle scarpe sudate e causa il cattivo odore.
Tutto è partito dall'osservazione di un problema comune. Mittal – racconta la BBC – aveva infatti notato come nel suo ostello, molte persone lasciavano le loro scarpe fuori dalla stanza, lungo i corridoi. Insieme al suo insegnante e collega Kumar, si sono chiesti da cosa nascesse questa abitudine, se dipendesse da un problema di spazio o appunto di odore.
Dopo aver capito attraverso un sondaggio sugli studenti della loro università, la Shiv Nadar University che per circa l’80%degli intervistati il cattivo odore delle scarpe era stato almeno una volta fonte di imbarazzo o disagio, i ricercatori hanno realizzato un modello di scarpiera che riuscisse a risolvere il problema una volta per tutte. Dopo diversi tentativi, i loro esperimenti hanno dimostrato che una breve esposizione, di circa 2-3 minuti, ai raggi UVC eliminava il cattivo odore delle scarpe sudate, uccidendo i batteri responsabili.
Lo studio in questione non aveva avuto nessun seguito, eppure oggi, a distanza di anni, si è aggiudicato un importante premio scientifico a livello mondiale: "Era un vecchio studio del 2022, non lo avevamo mai inviato a nessuna rivista – ha raccontato Kumar – Il team dell’Ig Nobel ci ha semplicemente trovati, ci ha contattati, e questa cosa, da sola, ti fa sorridere ma anche riflettere."