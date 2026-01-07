Dormire abbastanza può allungare la vita più della dieta e dell’esercizio fisico: le ore raccomandate

Avere un sonno regolare e dormire un numero adeguato di ore ogni notte è fondamentale per la nostra salute. Non è una novità, ad esempio numerosi studi da tempo hanno collegato la scarsa qualità del sonno a un rischio maggiore di sviluppare diverse condizioni di salute, come obesità e demenza. Ma oggi uno studio della Oregon Health & Science University ha aggiunto qualcosa di davvero sorprendente alla nostra conoscenza sull'importanza del sonno.

Da questa nuova ricerca è infatti emerso che dormire bene e abbastanza potrebbe essere uno dei fattori più rilevanti per vivere a lungo, anche più della dieta o dell'attività fisica.

Cosa ha scoperto lo studio

In questo studio, i ricercatori hanno utilizzato come base per il loro lavoro i dati raccolti a livello nazionale dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sulla prevalenza dei fattori di rischio comportamentali associati all'aspettativa di vita media, analizzandoli contea per contea. Poi li hanno confrontati con i dati relativi alla durata della vita dei partecipanti.

Hanno scoperto che, considerati tutti i fattori comportamentali associati alla longevità, il sonno si è rivelato più determinante della maggior parte dei fattori, compresi dieta, esercizio fisico e solitudine. Un solo fattore aveva un impatto maggiore sulla longevità rispetto al sonno: il fumo.

Questi risultati hanno sorpreso anche gli stessi autori dello studio: "Non mi aspettavo che fosse correlato all'aspettativa di vita in modo così importante", ha detto l'autore senior Andrew McHill, professore associato della OHSU School of Nursing, della OHSU School of Medicine e dell'Oregon Institute of Occupational Health Sciences dell'OHSU.

D'altronde si tratta di un'associazione che va oltre quanto fosse noto finora sul ruolo del sonno, nonostante già in passato diversi studi avessero dimostrato che la mancanza di sonno fosse associata a un rischio di mortalità maggiore. Non sono del tutto chiare le vie attraverso cui il sonno scarso sembri avere un impatto così importante nell'accorciare l'aspettativa di vita. Questo studio è infatti il primo in assoluto a mostrare l'effettiva correlazione tra abitudini di sonno e aspettativa di vita anno per anno per un periodo prolungato, ovvero dal 2019 al 2025, in ogni stato degli Stati Uniti.

Quanto bisogna dormire a notte

"Abbiamo sempre pensato che il sonno fosse importante, ma questa ricerca dimostra chiaramente un punto – spiegano i ricercatori – le persone dovrebbero davvero sforzarsi di dormire dalle sette alle nove ore, se possibile".

Quante ore sia necessario dormire è infatti un altro punto su cui gli esperti del sonno cercano di trovare un punto d'accordo. In genere, secondo una delle teorie più diffuse, dovremmo dormire otto ore a notte. In realtà, come spiega il Centro di Medicina del Sonno dell'Ospedale Niguarda di Milano, non esiste un numero di ore di sonno uguale per tutti: ad alcuni potrebbero bastare sei ore a notte, altri potrebbero aver bisogno di dormire anche nove o dieci ore.

Tuttavia, pur nella consapevolezza delle differenze individuali, le raccomandazioni ufficiali suggeriscono che per una buona salute una persona adulta dovrebbe dormire tra le 7 e le 9 ore a notte. Ad esempio, secondo le linee guida dell'American Academy of Sleep Medicine e della Sleep Research Society, un adulto non dovrebbe scendere sotto le sette ore di sonno a notte.