Di che colore è davvero uno specchio e perché non è grigio, argento o bianco come pensiamo Non è neppure celeste, né trasparente: il colore degli specchi che utilizziamo per vedere la nostra immagine è verde, indipendentemente da ciò che viene riflesso.

A cura di Valeria Aiello

Di che colore sono gli specchi che normalmente utilizziamo per vedere la nostra immagine riflessa? La risposta è semplice quanto poco intuitiva, dal momento che non sono né grigi, né argento né tantomeno bianchi, come i più scaltri potrebbero immaginare. Perché? Eppure sappiamo che il colore degli oggetti è dato dalla lunghezza d’onda dello spettro luminoso che l’oggetto non assorbe per cui, a rigor di logica, se un normale specchio davvero riflettesse tutta la luce incidente, dovrebbe essere bianco. E invece no, il vero colore dei nostri specchi è verde, perché le superfici che utilizziamo per guardare la nostra immagine non sono perfette, ma riflettono la lunghezza d’onda del verde.

A fornire la prova scientifica del vero colore dei comuni specchi sono stati due ricercatori, Raymond Lee Jr. della Divisione di matematica e scienze dell’Accademia navale degli Stati Uniti di Annapolis, nel Maryland, Javier Hernández-Andrés del Dipartimento di Ottica dell’Università di Granada, in Spagna, che nel 2004 hanno condotto un esperimento in una delle attrazioni più famose del Museo della Scienza di Granada: il tunnel degli specchi.

Questo tunnel virtuale è semplicemente formato da due specchi, uno di fronte all’altro, e i visitatori possono osservare l’immagine dei due specchi che si riflettono in una sorta di tunnel infinito. Ciò che si vede è che, man mano che il riflesso rimbalza avanti e indietro, l’immagine dei due specchi appare sempre più verde in fondo al tunnel. Questa semplice osservazione, descritta nel dettaglio in un articolo pubblicato sull’American Journal of Physics, è stata confermata dalla misurazione della lunghezza d’onda della luce riflessa, pari a 545 nm, che ricade nell’intervallo che l’occhio umano percepisce come il colore verde.