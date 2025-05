video suggerito

Cos'è la regola del 2-2-2, il segreto per far durare un amore diventato virale sui social La regola del 2-2-2 per mantenere viva una relazione di coppia suggerisce di uscire insieme di sera una volta ogni due settimane, di fare un weekend fuori ogni due mesi e di prendersi una vacanza di una settimana ogni due anni: questo semplice metodo, che spopola sui social, è stato rivelato su Reddit da un uomo sposato da più di 30 anni.

A cura di Valeria Aiello

La regola del 2-2-2 è un semplice metodo che promette di mantenere viva una relazione di coppia: diventato virale sui social, il metodo è stato rivelato su Reddit da un uomo spostato da oltre 30 anni e che, prima del suo matrimonio, ha inventato la regola del 2-2-2, applicandola da allora. “Il segreto per mantenere viva la fiamma è la varietà” dice l’uomo che, ha rivelato la sua strategia per la prima volta nel 2015, non pensando di ricevere così tante attenzioni. “La routine uccide e fa volare via il tempo senza permettere di esplorare appieno tutte le opportunità della vita” dice l’uomo, rispondendo a quanti si chiedevano quale sia il modo migliore per evitare che una relazione diventi noiosa.

La chiave per far durare un amore è nutrire la relazione, trascorrendo del “tempo di qualità” insieme al partner: potrebbe sembrare ovvio, ma con l’accumularsi dello stress e degli impegni quotidiani (dal lavoro alle responsabilità familiari), può non essere facile riuscirci. Ed è qui che entra in gioco la regola del 2-2-2, il metodo basato su tre semplici consigli che consentono di ritagliare regolarmente del tempo insieme al partner.

Come funziona la regola del 2-2-2 che mantiene viva la relazione

La regola del 2-2-2 si basa su tre semplici consigli che definiscono la frequenza con cui una coppia dovrebbe ritagliarsi del tempo di qualità, tra uscite serali, weekend fuori porta e vacanze insieme. Questa pianificazione rompe la routine, scandendo con il numero “2” la cadenza di questi tre momenti-chiave:

ogni 2 settimane , uscire insieme di sera

, uscire insieme di sera ogni 2 mesi , fare un weekend insieme

, fare un weekend insieme ogni 2 anni, partire per una vacanza di una settimana

La strategia ha ricevuto il plauso della dottoressa Laura Berman, una terapeuta di coppia e conduttrice televisiva americana che, durante il programma Weekend Morning in onda su KTLA 5, ha parlato della regola del 2-2-2 come “una guida per le coppie per mantenersi in contatto”, proponendo alcune sue personali modifiche.

Il suo consiglio è uno schema 2-6-1, che mantenga un’uscita serale ogni due settimane, riducendo però il numero di weekend fuori a “uno ogni sei mesi” e raccomandando alle coppie di aumentare il numero di vacanze, da una ogni due anni ad una all’anno: secondo la dott.ssa Berman, sarebbero proprio le vacanze “i momenti più preziosi” per la coppia, perché danno il tempo di rilassarsi a sufficienza e godersi la reciproca compagnia.