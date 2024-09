video suggerito

Cos'è il metodo del sonno scandinavo: il sistema che può aiutare le coppie a dormire meglio IL metodo scandinavo è meno radicale del "divorzio del sonno" e per molti rappresenta la soluzione per le coppie che non vogliono rinunciare a dormire insieme ma nemmeno a una notte di sonno tranquillo e indisturbato.

Avere un sonno di qualità e dormire a sufficienza è fondamentale per la nostra salute: stanchezza, difficoltà a concentrarsi e problemi alla vista sono solo alcuni delle conseguenze a breve termine, mentre sul lungo periodo un sonno irregolare può anche diventare un fattore di rischio per diverse malattie. Ecco perché è molto importante occuparci della salute del nostro sonno, non solo quando si dorme da soli, ma anche nella vita di coppia. Qui vi lasciamo una scheda sul numero di ore di sonno raccomandato in base alla propria età.

È infatti molto comune avere più difficoltà a dormire bene quando si condivide il letto con un partner, tra litigi per le coperte e problemi nella gestione degli spazi. Proprio per questo motivo sempre più coppie stanno optando nuovi metodi per dormire insieme senza rischiare di passare una notte da incubo. Uno dei più recenti e innovativi è il cosiddetto "metodo scandinavo": meno radicale del "divorzio del sonno", negli ultimi mesi questo metodo è diventato un trend di successo perfino su TikTok.

Cos'è il metodo scandinavo del sonno

Cecilia Blomdahl è una tiktoker di origine svedese che sui social racconta la sua vita sulle Isole Svalbard, vicino al Polo Nord, dove vive con il suo compagno. A ottobre 2023 ha pubblicato un post dedicato ai "trucchi scandinavi" per avere un sonno di qualità. Tra i diversi consigli, Cecilia racconta di avere un trucco infallibile per avere un sonno perfetto, ovvero usare due piumoni separati su un unico letto matrimoniale, sopra ai quali pone un'unica coperta. In questo modo i due partner possono utilizzare ognuno il proprio piumone così da non avere problemi ed essere certi che nessuno resti senza coperta. Il video è stato visto più di 1,7 milioni di volte.

Come ha raccontato un'altra influencer, Erica Stolman Dowdy, il metodo scandinavo è "una svolta" per le coppie e giura che potrebbe perfino "salvare molti matrimoni". Nel contenuto da oltre tre milioni di visualizzazioni, la tiktoker racconta che con questo metodo ha smesso di avere problemi di coppia e di sonno semplicemente dicendo addio al piumone matrimoniale e utilizzando due piumini da un letto a una piazza.

Le differenze con il "divorzio del sonno"

Questo metodo sembra funzionare per molte coppie perché meno radicale del cosiddetto "divorzio del sonno" che pure sta avendo un certo successo negli ultimi tempi. Il divorzio del sonno consiste semplicemente nello sdoganare l'abitudine data per scontata per le coppie di dormire nello stesso letto, optando invece per letti singoli.

Come ha spiegato Ellen Wermter a CBS News, un'esperta di medicina comportamentale del sonno, il metodo scandinavo potrebbe essere la soluzione per le coppie che non vogliono rinunciare al letto matrimoniale, ma allo stesso tempo non riescono ad avere un sonno tranquillo dormendo insieme.

Non si tratta infatti di una questione di sintonia coniugale, dormire nello stesso letto e sotto la stessa coperta può costituire un problema per tutti: "L'altra persona – spiega l'esperta – può interrompere il sonno del partner per ragioni che non dipendono dalla sua volontà, ad esempio con la sua temperatura corporea, quando si muove o, semplicemente, attraverso il suo corpo".