video suggerito

Come fare smettere di russare il proprio partner: i rimedi più efficaci suggeriti dagli esperti Gli specialisti suggeriscono diverse soluzioni per far smettere di russare il partner: tra queste, l’adozione di una posizione corretta durante il sonno, le modifiche dello stile di vita, come la perdita di peso ed evitare gli alcolici e farmaci sedativi prima di andare a letto. Nei casi di apnea notturna, l’uso di maschere per il supporto ventilatorio (CPAP) può aiutare a risolvere il problema. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Aiello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Russare è un problema comune, che affligge milioni di persone nel mondo e molto spesso diventa motivo di frequenti risvegli notturni, non solo per chi russa ma anche per le altre persone, di solito il partner che condivide il letto o un compagno di stanza che cercano di dormire. A seconda dei casi, russare può essere un sintomo diversi disturbi respiratori, come l’apnea ostruttiva del sonno, oppure essere una conseguenza di un’aumentata resistenza delle vie aeree superiori, che può essere dovuta a più cause, per cui gli specialisti consigliano innanzitutto di capire quale sia il fattore che determina il russamento.

“Se però si tratta di un semplice russare e la causa non è l’apnea notturna, ci sono diversi modi per far smettere di russare il proprio partner – rassicura il dottor Daniel Vena, professore associato di medicina del sonno presso la Harvard Medical School di Boston – . Soluzioni che possono favorire la respirazione nasale durante il sonno, come l’applicazione di cerotti nasali, o la pulizia dei seni nasali con un lavaggio prima di andare a letto, possono essere un’opzione”.

Trovare un metodo che funzioni potrebbe tuttavia essere qualcosa di poco semplice ed immediato. “Serve lavoro di squadra e pazienza” dice la dottoressa Wendy Troxel, scienziata comportamentale senior presso la RAND Corporation, un think tank la cui ricerca include la salute pubblica. Ai partner di chi russa, la dottoressa Troxel suggerisce anche di adottare un approccio partecipativo al problema, da affrontare con il “noi” piuttosto che come una questione che riguarda solo il partner.

“Meglio anche evitare di discuterne nel cuore della notte, quando si è esasperati dalla mancanza di sonno” ha aggiunto la psicologa Heather Gunn dell’Università dell’Alabama, evidenziando come le polemiche notturne portino a “far sentire il partner attaccato o colto di sorpresa” da qualcosa che non può controllare. “Prova invece a parlarne durante il giorno, quando il problema può essere esaminato con meno frustrazione e i rimedi valutati più attentamente”.

Quali sono i metodi per far smettere di russare il partner

Russare, come detto, può essere una conseguenza di diversi disturbi respiratori, inclusa l’apnea ostruttiva del sonno, una condizione molto comune e potenzialmente grave, che se non trattata può aumentare il rischio di malattie cardiache, ipertensione e aumento del rischio di infarto, ictus e diabete.

“La maggior parte delle persone con apnea notturna russa – ha precisato il dottor Vena – . Ma non tutte le persone che russano hanno l’apnea notturna, quindi è importante avere una diagnosi corretta”. Se però è questo il caso, gli esperti consigliano di rivolgersi a uno specialista del sonno o un otorinolaringoiatra che potrebbero consigliare “cambiamenti nello stile di vita, come perdere peso o smettere di fumare, oppure terapie come l'uso di apparecchi a pressione positiva continua delle vie aeree (CPAP), possono non solo aiutare a risolvere il problema, ma anche a ridurre il russamento”.

Se invece l’apnea notturna non è la causa del russamento, ci sono diversi altri rimedi per far smettere di russare il proprio partner. In primis, occorre scoraggiare la respirazione attraverso la bocca, favorendo la respirazione nasale durante il sonno. Può essere di aiuto:

applicare cerotti nasali prima di andare a dormire

prima di andare a dormire trattare eventuali congestioni nasali , ad esempio lavando i seni nasali prima di coricarsi o utilizzare decongestionanti e/o spray a base di corticosteroidi. Se però l’ostruzione è permanente, come un setto nasale deviato o i polipi nasali, potrebbe essere necessario ricorrere a un intervento chirurgico.

, ad esempio lavando i seni nasali prima di coricarsi o utilizzare decongestionanti e/o spray a base di corticosteroidi. Se però l’ostruzione è permanente, come un setto nasale deviato o i polipi nasali, potrebbe essere necessario ricorrere a un intervento chirurgico. adottare una posizione corretta durante il sonno, come dormire su un fianco, provando ad esempio a posizione dei cuscini dietro la schiena oppure rendendo scomodo dormire a pancia in su, cucendo o fissando con nastro adesivo palline da tennis o altri oggetti sul retro del pigiama.

I consigli degli esperti per chi condivide il letto o la stanza con chi russa si basano invece su strategie per ridurre il disturbo del rumore, che vanno dal coprire le orecchie con un cuscino all’indossare tappi per le orecchie, oppure provare ad andare a letto prima del partner o del compagno di stanza, in modo da essere già in un sonno profondo quando inizierà il russamento. “Una buona igiene del sonno, come evitare di guardare troppo il telefonino o bere caffè prima di andare a dormire, può aiutare ad avere un sonno più profondo – ha aggiunto il dottor Vena – . Se tutto dovesse fallire, prova a dormire separatamente dal tuo partner, magari in una stanza degli ospiti (se ne hai una) o sul divano”.

All’inizio questo “divorzio del sonno” potrebbe sembrare negativo per la relazione, ma anche un riposo inadeguato può far naufragare la coppia, evidenziano gli esperti. “Finché compensi il tempo trascorso separatamente con del tempo di qualità trascorso insieme durante il giorno, dormire separatamente potrebbe essere un cambiamento positivo per la tua relazione”.