Perché mangiare formaggio può fare bene al sonno e ridurre la probabilità di russare Il formaggio potrebbe ridurre la probabilità di russare, mitigando il rischio di apnea notturna attraverso specifici percorsi metabolici: lo suggeriscono i risultati di un nuovo ampio studio pubblicato sulla rivista scientifica Sleep Medicine. Ecco cosa hanno appena scoperto i ricercatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Aiello

Mangiare regolarmente formaggio potrebbe ridurre le probabilità di russare, mitigando il rischio di sviluppare apnee notturne / Photo iStock

Mangiare formaggio potrebbe essere una semplice soluzione per ridurre la probabilità di russare, mitigando il rischio di apnee notturne: lo suggeriscono i risultati di un nuovo studio appena pubblicato sulla rivista scientifica Sleep Medicine, che ha valutato l’impatto del consumo di formaggio su uno dei disturbi del sonno più comuni, caratterizzato da ripetuti episodi di occlusione delle vie aeree superiori mentre si dorme.

L’analisi, che si basa sui dati della UK Biobank e della FinnGen Biobank, due dei principali database biomedici del Regno Unito e della Finlandia rispettivamente, ha rilevato che un maggiore consumo di formaggio è collegato a una minore probabilità di sviluppare apnea ostruttiva del sonno (obstructive sleep apnea syndrome, OSAS), ovvero le apnee notturne che costituiscono un fattore di rischio rilevante per lo sviluppo di malattie cardiovascolari e metaboliche. “Questa relazione potrebbe essere cruciale” hanno sottolineato gli autori dello studio, che hanno identificato almeno sei biomarcatori come mediatori di questa associazione.

Mangiare formaggio per non russare e ridurre il rischio di apnee notturne

Il formaggio è ricco di nutrienti essenziali, tra cui proteine di alta qualità, calcio, acidi grassi, peptidi bioattivi, aminoacidi e vitamine chiave, che svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere la salute generale, ma potrebbe essere anche un rimedio contro le apnee notturne, ovvero le ripetute interruzioni della respirazione mentre si dorme, responsabili di sintomi che comprendono una maggiore probabilità di russare e comportano una serie di conseguenze anche gravi, come un più alto rischio di ipertensione, infarto e ictus.

I metodi per non russare sono diversi, a seconda della causa scatenante, ma in caso di apnee notturne, mangiare regolarmente formaggio potrebbe essere un semplice accorgimento da applicare alla dieta per ridurre il rischio di sviluppare la condizione, spiegano i ricercatori. “Esaminando questa correlazione nel nostro studio, abbiamo identificato che un maggiore consumo di formaggio è associato a un rischio ridotto di sviluppare apnea notturna – hanno precisato gli studiosi – . Abbiamo anche individuato i possibili fattori che mediano questa associazione, trovando diversi biomarcatori chiave coinvolti in specifici percorsi metabolici”.

In altre parole, i nutrienti presenti nel formaggio potrebbero influenzare la salute metabolica e cardiovascolare, intervenendo su fattori che sono noti per essere correlati al rischio di apnea notturna.

“Tra i potenziali biomarcatori, i nostri risultati mostrano che il consumo di formaggio influenza i livelli di aspartato aminotransferasi, urea, cistatina C, globulina legante gli ormoni sessuali, aumentando il testosterone e riducendo la pressione sanguigna – hanno aggiunto i ricercatori – . Queste variazioni sono associate a un minor rischio di apnea notturna, suggerendo che l’assunzione di formaggio può influenzare il rischio di sviluppare la condizione attraverso specifici percorsi metabolici, evidenziando il potenziale ruolo degli interventi dietetici”.