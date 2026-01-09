Cos’è e come si forma il gelicidio: perché le strade si trasformano pericolosamente in ghiaccio

Nei periodi di freddo intenso, come quello che sta interessando in questi giorni l'Italia, si può verificare un fenomeno molto insidioso. Stiamo parlando del cosiddetto "gelicidio", anche detto "pioggia ghiacciata". Si tratta di quel fenomeno meteorologico per cui la pioggia, anche se cade nello stato liquido, nel momento in cui entra in contatto con il suolo, o qualsiasi altra superficie, congela formando uno strato trasparente di ghiaccio, ma proprio per questo molto pericoloso.

Nelle ultime ore questo fenomeno si sta verificando in diverse aree del Piemonte e dell'Emilia-Romagna a causa delle temperature sotto zero che si stanno registrando in queste regioni (e non solo). In Emilia-Romagna la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per vento e ghiaccio, mentre in Piemonte nella mattina di oggi, 9 gennaio, è stato chiuso temporalmente un tratto dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchi, in direzione Bardonecchia, proprio a causa gelicidio.

Cosa significa gelicidio e quando si forma

Il termine "gelicidio" deriva dal latino e significa letteralmente "caduta di gelo". Il fenomeno si verifica infatti quando durante la caduta i fiocchi di neve si sciolgono in pioggia per l'incontro di masse di aria con temperature superiori a 0 °C, ma solidificano di nuovo nel momento in cui incontrano superfici molto fredde, sotto lo zero.

Questo fa sì che si formi quel pericoloso strato di ghiaccio sottile che ricopre il suolo o qualsiasi altra superficie con cui entra in contatto. Come spiega infatti l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, affinché questo accada è necessario che in quota l’aria sia più calda di 0° e al suolo più fredda di 0°.

Il gelicidio è infatti spesso la conseguenza della sopraffusione delle precipitazioni. In fisica si tratta di quel fenomeno per cui un liquido pur subendo un processo di raffreddamento che lo porta sotto alla sua temperatura solidificazione (per l'acqua e quindi per la pioggia è di 0 °C) conserva il suo stato liquido.

Perché il gelicidio è pericoloso per la viabilità

Tuttavia – come ha spiegato il meteorologo Andrea Vuolo sulla sua pagina Facebook – quando le gocce di pioggia incontrano lo strato di aria fredda (sotto gli 0 °C) al suolo congelano di nuovo, trasformandosi in uno strato di ghiaccio invisibile, ma molto liscio e omogeneo, non appena toccano le superfici, comprese le strade. Per questo il gelicidio è un fenomeno molto pericoloso per la viabilità, perché crea uno strato di ghiaccio invisibile sulle strade anche se apparentemente non sta nevicando né grandinando.

Anche se non è un evento molto comune, può verificarsi soprattutto tra dicembre e gennaio, in Europa centro-settentrionale, ma anche nella Pianura Padana e in altre pianure conche che favoriscono le condizioni meteorologiche necessarie per la formazione di questo fenomeno.