Cosa succede dopo un’esperienza pre-morte? Un nuovo studio svela gli effetti del viaggio ai confini della vita

Un nuovo studio rivela cosa accade dopo un’esperienza pre-morte, documentando gli effetti su percezioni, emozioni e coscienza dei sopravvissuti. Per la prima volta, la ricerca esplora i profondi cambiamenti nella visione del mondo e le strategie per affrontarli.

Le esperienze pre-morte (Near Death Experience, NDE) possono trasformare profondamente chi le vive, influenzando emozioni, percezioni e priorità dei sopravvissuti. Queste esperienze, come visioni, sogni luci e altre sensazioni extracorporee, rischiano di mettere a dura prova le relazioni e spesso provocano un senso di estraneità in un mondo con cui improvvisamente diventa difficile relazionarsi. Un nuovo studio appena pubblicato sulla rivista Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice ha analizzato per la prima volta gli effetti psicologici e sociali delle esperienze pre-morte, rivelando i profondi cambiamenti nella coscienza e nella visione della vita di chi le ha sperimentate.

Lo studio, condotto su 167 persone che hanno avuto un’esperienza pre-morte, documenta come sensazioni intense – come l’abbandono del corpo, l’incontro con i propri defunti o la percezione di una pace ineffabile – possano dare a chi le vive un rinnovato scopo nella vita, il desiderio di essere al servizio degli altri e la consapevolezza di essere parte di un tutto più grande. “

Tuttavia, alcune persone possono avere difficoltà a dare un senso all’esperienza, soprattutto se la percezione mette in discussione le proprie convinzioni religiose o esistenziali, i valori personali o le visioni scientifiche – spiegano gli autori dell’indagine, guidati dalla dottoressa Marieta Pehlivanova del Dipartimento di Psichiatria e Scienze Neurocomportamentali dell’Università della Virginia – . Inoltre, le persone che hanno avuto un’esperienza pre-morte possono faticare nel comunicare ciò che hanno vissuto o integrare i cambiamenti di priorità, relazioni e valori nella loro vita”.

Leggi anche La resurrezione artificiale di Ozzy Osbourne non ha funzionato molto

La vita dopo un’esperienza pre-morte: cosa dice lo studio

Le esperienze pre-morte possono avere effetti duraturi, in grado di cambiare la vita di chi le ha sperimentate. Nella maggior parte dei casi, queste percezioni extracorporee e altre sensazioni visive e uditive hanno un impatto positivo, anche se spesso comportano conseguenze profonde, come una ridotta paura della morte o una maggiore compassione per gli altri.

Le esperienze pre-morte possono anche portare angoscia, poiché chi le ha vissute può avere difficoltà a parlarne, per cui molte persone esitano a chiedere aiuto per paura di essere etichettate come “pazze”, osservano i ricercatori.

“Sorprendentemente, le persone che hanno ricevuto una prima reazione positiva o di accettazione quando hanno raccontato le loro esperienze erano molto più propense a descrivere il supporto ricevuto come utile – riferiscono gli studiosi . Tuttavia, la ricerca su come supportare questi pazienti e le loro esigenze specifiche è ancora limitata”.

Dai risultati dello studio è inoltre emerso che maggiore era l’intensità dell'esperienza pre-morte, più alta era la probabilità che chi l’ha vissuta cercasse aiuto.

“Anche le persone con una storia di difficoltà psicologiche avevano una probabilità significativamente maggiore di cercare supporto” hanno aggiunto i ricercatori, rilevando tuttavia che coloro che descrivevano la propria salute mentale come buona erano meno propensi nel cercare supporto. “Ciò potrebbe essere dovuto alla loro maggiore resilienza mentale, che consente loro di elaborare l'esperienza di premorte senza bisogno di supporto esterno, oppure al fatto che la loro attuale salute mentale potrebbe essere il risultato di un supporto convalidante ricevuto”.

“Ci auguriamo che il nostro lavoro faccia luce sulle esigenze di supporto delle persone che hanno avuto un’esperienza di pre-morte e che stanno cercando di dare un senso a questa esperienza e al suo impatto – ha concluso la dottoressa Pehlivanova – . In una nuova era di assistenza olistica ai pazienti e di ricerche approfondite su queste esperienze, anche su riviste mediche, è importante sottolineare la necessità di formare gli operatori sanitari per colmare il divario nell’assistenza a questi pazienti”.