Cosa sono le strane “pizze di ghiaccio” apparse su un fiume in Scozia Sul Bladnoch, un fiume della Scozia sudoccidentale, sono apparse delle curiose strutture di ghiaccio a forma di disco, simili a pizze o pancake. Ecco di cosa si tratta.

A cura di Andrea Centini

Credit: Callum Sinclair / Scottish Invasive Species Initiative (SISI) / Twitte

Sulla superficie di un fiume scozzese sono apparse delle peculiari pizze (o frittelle, se preferite) di ghiaccio, con un diametro compreso tra i 20 e i 200 centimetri. Lo strano fenomeno ha incuriosito i passanti che non hanno perso tempo a immortalarlo, riempiendo i social network di fotografie e video. Le “pizze di ghiaccio” sono comparse sul fiume Bladnoch, che si snoda tra la contea di Wigtown e la penisola Machars nella regione Galloway, nella Scozia sudoccidentale. In questi giorni nel Regno Unito sta facendo un freddo particolarmente intenso, tanto che in gran parte del Paese si stanno registrando temperature al di sotto dello zero. Il 12 dicembre è stato addirittura segnalato come il giorno più gelido nel Regno Unito dal 2010, con il record di – 17,3° Celsius registrati proprio in Scozia, a Braemar. E proprio il freddo estremo ha dato vita al curioso fenomeno ghiacciato, ben ripreso dal dottor Callum Sinclair dello Scottish Invasive Species Initiative (SISI), un'organizzazione che si occupa di biodiversità nel Paese britannico.

Le frittelle di ghiaccio sono un fenomeno ben noto agli scienziati e viene chiamato “ice pancake”, dal nome del caratteristico dolce americano per la colazione (poi “esportato” nel resto del mondo). Come spiegato dal MetOffice, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, si tratta di un fenomeno “relativamente raro”, che si verifica principalmente negli oceani e nei laghi molto freddi, come ad esempio il Mar Baltico, l'Oceano Antartico e i Grandi Laghi degli Stati Uniti e del Canada. Normalmente gli ice pancake che si formano nei bacini marini hanno una peculiare forma con un bordo molto rialzato – un po' come una pizza margherita napoletana –, dovuto all'accumulo di ghiaccio definito frazil (cristalli di ghiaccio millimetrici) e fanghiglia, mentre quelli osservati sul fiume Bladnoch hanno una forma di vera e propria frittella, con alcuni che hanno una specie di piccolo monticciolo al centro.

Nei laghi e negli oceani si generano quando il ghiaccio in formazione viene spostato continuamente dalle onde, un processo di accumulo e arrotondamento dei bordi che dà vita alla peculiare struttura. I bordi sono rialzati a causa degli spruzzi d'acqua innescati dal moto ondoso. In un fiume come il Bladnoch, invece, gli ice pancake originano in modo diverso, ovvero attraverso il congelamento della schiuma che viene inghiottita in piccoli vortici. Questo meccanismo fa accumulare il ghiaccio plasmando una forma circolare. “Quando altre parti di schiuma e ghiaccio congelati colpiscono il disco in formazione, si congelano su di esso e ne aumentano le dimensioni”, spiega il MetOffice britannico. Gli ice pancake potrebbero sembrare formazioni robuste, ma in realtà l'ente britannico sottolinea che sono molto fragili e facili alla rottura.