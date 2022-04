Cosa sono i blindati Bushmaster che l’Australia consegnerà all’Ucraina L’Australia invierà all’Ucraina diversi Bushmaster, mezzi blindati multiruolo particolarmente efficaci nel proteggere le truppe a bordo. Ecco a cosa servono.

A cura di Andrea Centini

Un Bushmaster schierato nella guerra in Afghanistan. Credit: wikipedia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il premier Scott Morrison ha annunciato che l'Australia invierà all'Ucraina corazzati e veicoli come i Bushmaster, per aiutare il Paese a difendersi dall'aggressione della Russia. Come riportato dalla ABC che cita una fonte del Ministero della Difesa di Canberra, quattro di questi “Protected Mobility Vehicle” o PMV, ovvero veicoli per la mobilità protetti, sono stati riverniciati di un colore verde oliva (erano bianchi, in origine), privati dell'equipaggiamento sensibile – come avvenuto per i Mastiff e i Jackal inviati dal Regno Unito – e ora sono pronti a decollare dalla base della RAAF (Royal Australian Air Force) di Amberly alla volta dell'Europa, a bordo di un C-17s Globemaster. Questi grandi aerei possono trasportare fino a quattro dei pesanti mezzi terrestri. Vediamo come sono fatti e come vengono impiegati sul campo i Bushmaster.

Uno dei Bushmaster nella versione ambulanza che sarà inviato in Ucraina

Cosa sono i Bushmaster

I Bushmaster sono veicoli protetti multiruolo, come specificato sul sito dell'azienda produttrice, una costola australiana della francese Thales, specializzata nella difesa, nel trasporto e nel settore aerospaziale. I mezzi vengono costruiti presso la sede di Bendigo nello Stato di Victoria, in collaborazione con Oshkosh Corporation e Caterpillar, che fornisce i potenti motori 3126E. Tecnicamente i Bushmaster vengono definiti Infantry Mobility Vehicle (IMV) o Protected Mobility Vehicle (PMV) poiché principalmente adattati al trasporto truppe.

Un Bushmaster impiegato a Townsville, in Australia, dopo una violenta alluvione

Questi mezzi non sono pesantemente corazzati come altri blindati, ma presentano comunque elevati livelli di protezione antideflagrante (resistenza alle esplosioni, come quelle delle mine) e balistica (resistenza ai proiettili). Hanno uno scafo corazzato a forma di V e lati inclinati sul fondo per deviare le esplosioni verso l'alto e lontano dal veicolo, proteggendo così i suoi passeggeri. Serbatoi e sistemi idraulici sono inoltre all'esterno per evitare che si sviluppino incendi all'interno. I Bushmaster sono eccellenti mezzi fuoristrada (4×4) che superano i 100 chilometri orari di velocità massima e possono trasportare fino a dieci uomini (di cui un membro dell'equipaggio e nove truppe). Hanno anche un sofisticato sistema di climatizzazione con una autonomia di tre giorni, come specificato dal portale delle forze armate australiane. Un Bushmaster pesa ben 12.500 chilogrammi, è lungo 7,18 metri largo 2,48 metri e alto 2,65 metri.

La bandiera dell’Ucraina dipinta dietro uno dei Bushmaster che sarà inviato in Europa. La scritta riporta "Uniti con l’Ucraina".

A cosa servono i Bushmaster

I Bushmaster sono veicoli che possono essere impiegati in molteplici ruoli; da semplice mezzo per il trasporto truppe a blindato di supporto, pattugliamento, dispiegamento di armi, assalto, difesa aerea e persino ambulanza militare. Le forze armate australiane indicano che ne è in sviluppo una variante progettata per la guerra elettronica. Il carico utile del mezzo è di 4 tonnellate e può trasportare agevolmente armi ed equipaggiamento. I Bushmaster possono equipaggiare anche armi offensive: sul tetto c'è infatti un “gun ring” che può ospitare mitragliatrici da 5.56 millimetri e 7.62 millimetri. Questi versatili veicoli sono già stati dispiegati con successo in vari teatri di guerra, come quello dell'Afghanistan e in Africa, dove hanno dimostrato di salvare la vita ai soldati durante le operazioni militari. Sicuramente saranno molto preziosi per l'esercito ucraino, che sta ricevendo aiuti militari da molti Paesi, Italia compresa.