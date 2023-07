Cosa sappiamo di questo assurdo fossile in cui un mammifero mangia un dinosauro Il fossile è stato trovato in Cina nel 2012. Solo nelle ultime settimane uno studio scientifico ha cominciato a chiarire le dinamiche che hanno portato i due animali a legarsi in una posa mai vista prima.

A cura di Valerio Berra

I dettagli sono impressionanti. Guardando solo le fotografie diffuse in questo momento si vedono tutte le ossa, le posizioni degli arti, persino le fauci spalancate. La rivista Scientifics Reports ha publicato un paper in cui viene mostrato l’ultimo studio su uno dei fossili più interessanti scoperti negli ultimi anni. Il fossile risale a 125 milioni di anni fa, è stato trovato nella regione del Lioning in Cina nel 2012 e conserva i resti due animali: un mammifero e un dinosauro.

Il mammifero è un Repenomamus Robustus, un animale che assomiglia a un opossum che poteva essere lungo fino a 46 cm. Il dinosauro invece è un Psittacosaurus lujiatunensis, una lucertola con becco da pappagallo alta 119 cm. La posa in cui sono sono stati bloccati per sempre, probabilmente a causa di una colata lavica, non è chiara. Il mammifero addenta il dinosauro mentre infila una zampa nel suo becco.

Sul dinosauro non appaiono altri morsi, quindi non è certo che fosse già morto quando il paleo-opossum lo ha azzannato. I critici però sostengono che è difficile si tratti di una scena di caccia: il becco del dinosauro era forte e tagliente. Se fosse stato vivo la zampa del mammifero sarebbe stata troncata di netto. In ogni caso, spiega Jordan Mallon, paleontologo del Canadian Museum of Nature, il fossile svela un modo diverso di pensare alle interazioni tra mammiferi e dinosauri:

“I mammiferi erano quasi sempre più grandi dei dinosauri. Si è sempre pensato che le relazioni tra dinosauri e mammiferi fossero a senso unico: i dinosauri più grandi mangiavano i mammiferi più piccoli. Questo nuovo fossile rivela che le antiche reti alimentari erano un po' più complete di quanto pensavamo e che i mammiferi erano occasionalmente in grado di mangiare anche vicino a dinosauri completamente cresciuti”.

La convivenza tra mammiferi e dinosauri

Il fossile risale a 125 milioni di anni fa, nell’era chiamata Cretaceo Inferiore. In questa fase mammiferi e dinosauri ancora convivevano. I dinosauri si sarebbe estinti solo molto tempo dopo, circa 66 milioni di anni fa. Solo da questo momento i mammiferi avrebbero cominciato il percorso evolutivo che li avrebbe portati a conquistare le terre emerse. I dettagli di tutti questi milioni di anni di convivenza tra mammiferi sono ancora poco chiari, ma certo fino a questo momento era difficile pensare che uno dei tratti di questa convivenza fosse che piccoli mammiferi fossero abituati a nutrirsi e forse cacciare dinosauri grandi quasi il doppio di loro.