Cosa fa passare il mal di schiena? La verità sui rimedi che funzionano di più I rimedi più comuni per il mal di schiena, come farmaci, esercizio fisico, manipolazioni e agopuntura, non offrono tutti lo stesso sollievo dal dolore: solo pochi trattamenti sono efficaci, spesso meno di quanto atteso.

A cura di Valeria Aiello

Il mal di schiena è uno dei problemi più comuni e difficili da trattare, per le diverse cause che possono scatenarlo e che, quasi sempre, non si riesce esattamente ad identificare: un nuovo studio ha però voluto fare luce sull’efficacia dei rimedi più comuni, come farmaci, esercizio fisico, manipolazioni e agopuntura, arrivando a includere 56 diversi trattamenti o combinazioni di trattamenti per il mal di schiena.

In totale, l’analisi ha preso in esame un totale di 301 studi clinici, mettendo in evidenza come solo pochi rimedi siano efficaci per il mal di schiena, spesso meno di quanto atteso: in particolare, tra tutti i diversi trattamenti, solo i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come l’ibruprofene e l’aspirina, hanno dimostrato di fornire sollievo dal dolore lombare acuto, mentre l’esercizio fisico, le manipolazioni e il taping con cerotti funzionano solo in caso di dolore lombare cronico, comunque tutti in misura moderata. I dettagli dell’analisi sono stati pubblicati in un nuovo studio sul British Medical Journal.

Quali sono i rimedi per il mal di schiena che funzionano di più

Tra i diversi rimedi per il mal di schiena, solo davvero pochi quelli che hanno dimostrato di offrire un sollievo dal dolore.

Per il mal di schiena acuto, cioè il dolore lombare a esordio improvviso, i ricercatori hanno trovato prove di efficacia solo nell’uso dei farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come i già citati ibuprofene e aspirina, mentre nessun trattamento non farmacologico – inclusi esercizi fisici specifici, iniezioni di steroidi e paracetamolo, mentre gli anestetici (ad esempio la lidocaina) e gli antibiotici – è risultato efficace.

Al contrario, per il dolore lombare cronico, i ricercatori hanno riscontrato benefici dall’esercizio fisico, dalla manipolazione spinale e dal taping. Riguardo invece i trattamenti farmacologici, gli studiosi segnalano che gli antidepressivi e i farmaci che agiscono sui recettori del dolore (agonisti TRPV1) sono efficaci per il dolore lombare cronico.

Tuttavia, l’efficacia in termini di riduzione dell’intensità del dolore è risulta “solo marginalmente migliore” di quanto osservato con il placebo, hanno precisato gli studiosi. “La nostra revisione non ha trovato prove affidabili di grandi effetti per nessuno dei trattamenti inclusi – hanno sottolineato gli esperti – . C’è una chiara necessità di studi ampi, di alta qualità e controllati con placebo per ridurre l’incertezza e fornire raccomandazioni più puntuali su come trattare il dolore lombare”.