Cosa accadrebbe se potessimo viaggiare al doppio della velocità della luce Non essendo possibile, possiamo solo immaginare cosa potrebbe accadere. Inizieremmo a viaggiare indietro nel tempo?

A cura di Valeria Aiello

Per quanto ne sappiamo, non è possibile. Eppure sono in tanti a chiedersi cosa accadrebbe se potessimo viaggiare a una velocità superiore a quella della luce. Alcuni scienziati hanno ipotizzato che si potrebbe tornare indietro nel tempo, ma non essendo possibile per alcun oggetto che possieda una massa muoversi più velocemente della luce, supporre cosa potrebbe accadere richiede un certo sforzo di immaginazione.

Volendo però concentrarci su questa possibilità, andremmo a impegnarci nel cosiddetto “pensiero controfattuale”, che consiste nell’ipotizzare una situazione contraria ai fatti, ovvero considerare cosa accadrebbe se la realtà fosse in qualche modo diversa da quella che conosciamo, dove la velocità della luce – come enunciato dalla teoria della relatività sviluppata da Albert Einstein – è una costante universale, ovvero una sorta di limite di velocità che si applica a qualsiasi cosa abbia una massa.

Tuttavia, per alcune ipotetiche particelle, chiamate tachioni, potrebbe essere possibile viaggiare a una velocità doppia rispetto a quella della luce, rimandando le stesse particelle indietro nel tempo. Ad oggi non ci sono prove che esistano i tachioni, ma secondo la relatività, la loro possibile esistenza non può essere esclusa.

“Se esistono, i tachioni devono sempre viaggiare a una velocità superiore a quella della luce – ha affermato Sam Baron, professore associato dell’Università Cattolica Australiana – . Proprio come qualcosa con massa ordinaria non può essere accelerato oltre la velocità della luce, i tachioni non possono essere rallentati al di sotto della velocità della luce”.

Alcuni fisici credono che se i tachioni esistessero, viaggerebbero costantemente indietro nel tempo. Ed è questo il motivo per i cui i tachioni sono associati ai viaggi nel tempo in molti libri e film di fantascienza. Qualcuno ha anche ipotizzato che un giorno potremmo sfruttarli per costruire una macchina del tempo, ma per ora questo rimane un sogno lontano, poiché non abbiamo la capacità di rilevare potenziali tachioni.