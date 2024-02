Come si spiega la Horsetail Fall, la “cascata di fuoco” che ogni febbraio regala spettacolo La Horsetail Fall è chiamata anche “cascata di fuoco” per il fenomeno che la contraddistingue: è una cascata stagionale situata all’interno del Parco nazionale di Yosemite, in California, le cui acque sembrano lava infuocata che cade dal lato est della parete rocciosa di El Capitan. Si tratta però di un’illusione ottica che si verifica in presenza di specifiche condizioni: ecco quali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La Horsetail Fall, la cascata stagionale che si trova all'interno del Parco nazionale di Yosemite, in California: ogni febbraio si trasforma in una “cascata di fuoco” / Credit: Shreenivasan Manievannan

La Horsetail Fall, più conosciuta come la “cascata di fuoco”, è tornata a regalare spettacolo: come ogni febbraio, questa mitica cascata sembra riversare lava fusa, mostrando tutta la particolarità del fenomeno che la contraddistingue. Situata all’interno del Parco nazionale di Yosemite, in California, la Horsetail Fall è una cascata stagionale che, quando è in piena e le condizioni meteo sono quelle giuste, si trasforma in una cascata infuocata.

Questo fenomeno, noto come “firefall”, è talmente suggestivo da rendere la Horsetail Fall una delle mete preferite di centinaia di fotografi, turisti e visitatori. “Tutti incrociano le dita perché si verifichino le condizioni perfette – spiega l’Ufficio del turismo della contea di Yosemite Mariposa – . Quando ciò accade, la luce del sole filtra attraverso la cascata, che diventa di un arancione intenso”. In altre parole, a creare questo incredibile effetto sono una serie di circostanze che, quando si verificano tutte insieme, consentono di ammirare uno spettacolo magnifico.

Il segreto della "cascata di fuoco" di Yosemite

La Horsetail Fall è una cascata stagionale che si trova nel Parco nazionale di Yosemite, in California, nota per il suo “firefall” (cascata di fuoco), lo spettacolo di “lava liquida” che sembra cadere dal versante est della parete rocciosa di El Capitan. Per la maggior parte dell’anno, la cascata è una delle meno notevoli del parco, anche se ha un’altezza di 650 metri, perché il piccolo ruscello in cima a El Capitan – in secca durante i mesi estivi – è alimentato esclusivamente dalle piogge e dallo scioglimento delle nevi.

In inverno e all’inizio della primavera il ruscello è però in piena e, per alcune settimane, da metà a fine febbraio, le sue acque si trasformano in un’attrazione mozzafiato. Quando le condizioni sono quelle giuste, la Horsetail Fall si veste infatti di fuoco, dando la sensazione che a cadere sia lava fusa, come quella che di solito si vedere scendere dalla sommità di alcuni vulcani in eruzione. Il fenomeno non ha quindi nulla a che vedere con colate o altri fenomeni piroclastici: è un’illusione ottica che crea in presenza di specifiche circostanze:

il ruscello deve avere acqua a sufficienza

il cielo deve essere sereno

il Sole deve trovarsi in una “posizione” tale da illuminare la Horsetail Fall e la parete rocciosa con la giusta inclinazione: una condizione che si verifica solo dalla metà alla fine febbraio di ogni anno, circa 5-15 minuti prima del tramonto.

Queste tre condizioni sono necessarie affinché le acque della Horsetail Fall diventino improvvisamente luminose, come se prendessero fuoco. Anche il bagliore della cascata, mentre il Sole continua a tramontare, sembra intensificarsi, proprio come mostrato nel video in time-lapse girato dal fotografo Shreenivasan Manievannan, alla sua prima volta, confessa su Instagram, alla Horsetail Fall. Come molte altre meraviglie nel mondo, per vedere la cascata di fuoco bisogna prenotare un permesso di ingresso al parco e seguire le indicazioni per il punto di osservazione: tutte le informazioni sono reperibili sul sito dell’Ufficio del turismo della contea di Yosemite Mariposa.