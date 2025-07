Come si è salvata Carolina, la turista di 26 anni persa per 12 giorni nel deserto dell’Australia

Carolina Wilga, 26 anni, è una ragazza tedesca che per 12 giorni si è persa nel deserto dell’Australia Occidentale. La sua auto è andata fuori strada, lei è uscita e ha iniziato a camminare per cercare un centro abitato. Ha perso le scarpe e ha bevuto acqua piovana.

Carolina Wilga è una ragazza tedesca di 26 anni. Una delle sue ultime fotografie è stata pubblicata dall’account Instagram della Western Australia Police Force. Sorride. Indossa una camicia con qualche piega e ha in mano un orsetto di peluche. È una foto che tra Germania e Australia è stata parecchio attesa.

Per 12 giorni nessuno ha capito dove fosse Carolina. La ragazza stava viaggiando da sola nell’Australia Occidentale, una regione vasta circa 2.500.000 km quadrati. Un quarto di tutto il territorio europeo. Carolina stava attraversando con il suo furgone la riserva naturale di Karroun Hill. Vista dai satelliti di Google Maps questa riserva sembra un ripetersi infinito di terra e arbusti.

Prima di entrare in questa zona, Carolina era stata avvistata a Beacon. Era il 29 giungo e la ragazza era entrata in un negozio. C’era la testimonianza del proprietario del locale e anche la prova nelle immagini delle telecamere. Poi più nulla.

Carolina non ha più dato sue notizie e così è partito l’allarme. Come riporta il The Guardian parliamo di un territorio ostile, con temperature che la notte possono scendere sotto gli 0° C. Carolina è stata ritrovata dopo 12 giorni e 11 notti a 24 km dal suo furgone, abbandonato in mezzo agli arbusti. Un ritrovamento che dagli esperti di sopravvivenza come “un miracolo”.

Cosa ha fatto Carolina da sola nel deserto

Il caso, ovviamente, ha interessato parecchio la stampa tedesca e quella australiana. Martin Glynn, ispettore di polizia australiano, ha spiegato che l’ambiente in cui si è trovata Carolina era “davvero, davvero difficile”. La ragazza ha perso circa 12 chili, è stata punta dalle zanzare, ha perso le scarpe eppure è stata ritrovata via da una donna che stava viaggiando in auto. Era sul bordo della strada e agitava le braccia.

Dalle prime dichiarazioni sembra che i problemi di Carolina siano iniziati quando la sua auto è uscita di strada. Non è ancora chiaro come o perché. L’auto non è più ripartita e la ragazza è rimasta per il primo giorno chiusa in auto. Poi è uscita e ha scelto di provare a raggiungere degli insediamenti orientandosi con la luce del sole e camminando verso Ovest.

Ha bevuto l’acqua piovana e quella che ha trovato nelle pozzanghere. Solo a un certo punto ha dormito in una grotta. Non è chiaro cosa l’abbia spinta fuori dall’auto. Probabilmente, azzardano le prime ricostruzioni, per panico.

La tattica da seguire: mai uscire dall'auto

Gordon Dedman, esperto di sopravvivenza, ha spiegato al The Guardian che uscire dall’auto in questi casi può diventare una scelta rischiosa. Si perde un riparo sicuro e si perde anche la possibilità di essere localizzati. Meglio restare fermi e segnalare in qualsiasi modo la posizione, anche disegnando una X gigante sul terreno.