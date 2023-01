Come fare a realizzare i buoni propositi per il nuovo anno Lo spiega la psicologa ed esperta in terapia cognitivo-comportamentale Jelena Kecmanovic della Georgetown University di Washington.

A cura di Valeria Aiello

Chissà quante volte, parlando con parenti e amici, abbiamo stilato la lista dei buon propositi per il nuovo anno: obiettivi più o meno raggiungibili che, con il passare del tempo, non siamo però riusciti realizzare. Dati alla mano, gli intenti più comuni riguardano la perdita di peso, un’alimentazione più sana, un’attività fisica regolare e il risparmio di denaro, che nella stragrande maggioranza dei casi vengono accantonati nel giro di qualche settimana. Perché? La ragione del flop, spiega la psicologa ed esperta in terapia cognitivo-comportamentale Jelena Kecmanovic della Georgetown University di Washington, è spesso legata alla poca forza di volontà che non ci permette di tenere fede alle promesse fatte a noi stessi. Esistono però delle strategie, basate sulla scienza comportamentale, che possono aiutarci a trasformare i nostri sogni in realtà.

1. Chiediti perché l’obiettivo è importante

Vuoi perdere peso per entrare in quel vecchio vestito? La migliore mentalità per rispettare i buoni propositi non è guidata da motivazioni superficiali. L’importanza dell’obiettivo è determinante per il suo raggiungimento, per cui concentrarsi su finalità coerenti aiuta a non perdere la forza di volontà e a dedicarsi a ciò per cui vale la pena lottare. “Le persone che sono guidate dai loro valori autentici sono più brave a raggiungere i loro obiettivi – dice Kecmanovic in un articolo su The Conversation – . Questo perché non esauriscono la loro forza di volontà, che viene percepita come una risorsa illimitata”.

2. Punta su ciò che vuoi ottenere e non su ciò che non vuoi

Pensare agli obiettivi e alla propria vita in termini positivi favorisce il raggiungimento dei risultati. “Gli studi dimostrano che la gratitudine e le altre emozioni positive portano a un migliore autocontrollo a lungo termine – precisa l’esperta – . Un aiuto può arrivare anche dalle riflessioni sugli aspetti della vita e di se stessi di cui si è già felici”.

Leggi anche Abbiamo provato un’intelligenza artificiale che trasforma le celebrity in Pokémon

Se, ad esempio, ci siamo prefissati di consumare meno alcolici, invece di programmare di non berli durante i giorni feriali dell’anno, possiamo impegnarci a bere la nostra acqua frizzante preferita durante le cene dalla domenica al giovedì. “Lottare per sopprimere i pensieri richiede molta energia – evidenzia Kecmanovic – . Così facendo, gli stessi trovano un modo per tornare in mente e vendicarsi”.

3. Cambia ciò che ti circonda

Le persone che hanno grande forza di volontà sono eccezionalmente brave a organizzare il proprio ambiente in modo da evitare le tentazioni. “Pertanto, bandisci tutte le carte di credito dal tuo portafoglio se il tuo obiettivo è risparmiare denaro. E non tenere una ciotola di M&M’s sulla scrivania se hai intenzione di mangiare sano”.

4. Prepara un “piano-B”

Anche il migliore dei propositi va in pezzi quando impegni e stanchezza prendono il sopravvento. Pensare invece a una serie di strategie da attuare quando non si riesce a perseguire il proprio intento aiuta a migliorare l’autocontrollo e il raggiungimento dell’obiettivo. “Ogni volta che ti svegli nel cuore della notte con la voglia di caramelle o patatine, puoi ad esempio pianificare di leggere una rivista o di mangiare una mela lentamente o consapevolmente, assaporandola un po’ per volta – chiarisce l’esperta – . Anticipa quante più situazioni possibili e fai piani specifici, immaginando vividamente le situazioni e cosa farai in quel momento”.

5. Utilizza un approccio graduale

Quando ci fissiamo un nuovo obiettivo, è bene procedere per gradi. “Inizia in piccolo e costruisci sui primi successi – consiglia Kecmanovic – . Usa ad esempio un cucchiaino di zucchero in meno nel tuo caffè per poi riuscire a rinunciare a qualsiasi dolcificante. E se, inizialmente, resistere a quel muffin si rivela troppo difficile, prova ad aspettare dieci minuti. Alla fine, il tuo impulso probabilmente diminuirà”.

6. Immagina ricompense e poi goditele

Pensare a un premio aumenta le possibilità di impegnarsi nell’attività che ne deriva. “Immagina una ricompensa, scegliendo regali piccoli ma significativi – suggerisce l’esperta – . Prevedi, ad esempio, di prenderti mezza giornata di libertà dal lavoro ogni mese, dopo aver saldato il debito della tua carta di credito: visualizza esattamente cosa faresti e come ti sentiresti. E poi fallo”.

7. Sii gentile con te stesso, anche durante le battute d’arresto

L’ultima strategia elencata dall’esperta, non certo per importanza, è relativa all’approccio da tenere in caso di fallimento. “La maggior parte delle persone crede che il modo migliore per aumentare la propria forza di volontà sia quello di “mettersi in riga”, pensando che essere gentili con se stessi sia indulgente e manchi di autodisciplina. Ma è vero l’esatto contrario: le persone che si incolpano duramente anche per piccoli fallimenti di forza di volontà tendono a fare peggio nel raggiungere i propri obiettivi a lungo termine”.

“Prova invece autocompassione – prosegue Kecmanovic – . Prenditi un po’ di tregua e ricorda che essere umani significa essere imperfetti. Quando ti innamori di quella ciambella, non disperare e non gettare la spugna. Trattati con cura e comprensione e poi torna al tuo obiettivo il giorno successivo”.

“Ricorda – conclude l’esperta, non è probabile che tu raggiunga i propositi per il nuovo anno essendo autocritico e duro con te stesso. Prova invece ad accrescere la tua forza di volontà attraverso una serie di piccoli passi strategici che ti aiuteranno ad avere successo”.