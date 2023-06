Come è possibile che 1 indiano su 10 soffra di diabete Tra i motivi per cui questa malattia metabolica è in forte aumento ci sono il cambiamento delle abitudini alimentari e l’avvento dei fast food.

A cura di Valeria Aiello

Più di cento milioni di indiani soffrono di diabete. Lo rivela un nuovo rapporto dell’Indian Council of Medical Research – India Diabetes (ICMR-INDIAB) pubblicato su The Lancet Diabetes and Endocrinology, considerato il primo ad aver valutato la prevalenza di questa malattia metabolica in tutti gli Stati dell’India. Lo studio, un’indagine decennale basata su un campione rappresentativo di 113.000 adulti di età pari o superiore ai 20 anni, ha messo in evidenza come i tassi di diabete nella popolazione siano “notevolmente superiori a quanto stimato in precedenza”, con una prevalenza pari all’11,4% della popolazione del Paese. In confronto, in Italia, la prevalenza del diabete è di circa il 6%, circa la metà, mentre nel mondo si stima che il 9,2% degli adulti siano diabetici.

In India, i tassi più alti sono stati riscontrati negli Stati del Goa (26,4%), Puducherry e Kerala (quasi il 25%), e lo studio avverte che è probabile che nei prossimi anni tali cifre aumentino vertiginosamente nelle aree rurali, dove attualmente sono inferiori rispetto alle quelle urbane. Il rapporto ha anche rivelato che circa 136 milioni di persone, pari al 15,3% della popolazione, convivono con il pre-diabete, con un rischio maggiore di sviluppare in seguito diabete.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che in precedenza aveva calcolato che 77 milioni di indiani soffrisse di diabete e quasi 25 milioni erano prediabetici, questa malattia metabolica è una delle principali cause di cecità, insufficienza renale, infarto, ictus e amputazione degli arti inferiori.

Le cause dell'epidemia di diabete in India

Ma a cosa è dovuta l’impennata dei casi di diabete in India? Secondo il dottor Viswanathan Mohan, l’autore senior dello studio, tra le principali cause ci sono il cambiamento delle abitudini alimentari, la migrazione verso le città, l’orario di lavoro irregolare, le abitudini sedentarie, ma anche lo stress, l’inquinamento e l’avvento dei fast food.

“Questi fattori insieme stanno facendo aumentare il numero di pazienti con diabete, ma anche con ipertensione e obesità addominale – ha affermato il dott. Mohan, interpellato da The Hindu – . La soluzione non sono solo le politiche e gli interventi del governo: anche le persone devono assumersi la responsabilità di mangiare sano, ridurre gli alimenti ad alto contenuto di carboidrati, grassi, zucchero e sale, dormire in orario ed fare attività fisica. Un po' di disciplina farà molto per mantenerci in salute”.