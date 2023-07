C’è un posto dove i raggi del Sole sono i più intensi del mondo Lo confermano i livelli di radiazione solare misurati da un team di ricerca internazionale: “Valori superiori anche a quelli registrati in cima al Monte Everest”.

A cura di Valeria Aiello

L’altopiano di Chajnantor (Llano de Chajnantor), in Cile, nell’Altipiano del deserto dell’Atacama / Credit: Wikipedia

Tra mare e montagna, se dovessimo scegliere qual è il posto dove ci si abbronza di più probabilmente opteremo per la montagna, sapendo che i raggi solari sono progressivamente più intensi salendo di quota. Eppure, il luogo sulla Terra dove l’irraggiamento è il più forte in assoluto non è la cima dell’Everest. Lo confermano i livelli di radiazione solare misurati da un team di ricerca internazionale che ha individuato il posto esatto dove i raggi del Sole sono i più intensi del mondo.

I dati satellitari avevano già suggerito che l’Altipiano del deserto dell’Atacama, in Sud America, fosse la regione in cui si sperimentano i più alti livelli di radiazione solare. Ma dal momento che i satelliti osservano da lontano il nostro pianeta, i ricercatori hanno voluto verificare questa ipotesi con misurazioni sul posto, per identificare precisamente quale sito a ovest delle Ande, tra Cile, Bolivia, Perù e Argentina, sia quello realmente più irradiato.

Il posto dove i raggi del Sole sono più intensi del mondo

Sulla Terra, il luogo dove si verifica la più alta irradiazione solare è l’altopiano di Chajnantor, situato all’interno del deserto cileno dell’Atacama, che per la sua vicinanza all’equatore ha un irraggiamento annuale che è considerevolmente più elevato di quello di altre regioni di alta quota nel resto del mondo. I dati raccolti dai ricercatori che, dal 2016, hanno misurato i livelli di radiazione solare in un osservatorio allestito a un’altitudine di 5.148 metri, mostrano che la quantità media di energia solare che colpisce ogni metro quadro di quest’area è di 308 watt, ovvero superiore ai valori registrati vicino alla cima del Monte Everest.

Nell’ambito delle misurazioni, pubblicate sul Bullettin of the American Meteorological Society, i ricercatori hanno registrato la massima intensità della radiazione solare che, come previsto, si verifica in prossimità del solstizio d’estate dell’emisfero australe, quando sull’altopiano di Chajnantor, l’angolo formato dalla direzione dei raggi del Sole con la perpendicolare alla superficie terrestre è quasi pari a 0°.

Il tutto è amplificato dal fatto che l’estate australe si verifica quando l’orbita terrestre è più vicina al Sole (perielio, all’inizio di gennaio), il che rende l’irraggiamento estivo, con cielo sereno, più alto che nell’emisfero settentrionale.

Il valore più alto registrato dagli studiosi, in una giornata del gennaio 2017, è stato di 2.177 watt per metro quadrato, più di sette volte la media del sito. Per avere un’idea dell’intensità di questo evento, e di altri simili registrati dai ricercatori, basti pensare che si tratta di valori che rivaleggiano con la radiazione solare stimata su Venere, che è oltre 40 milioni di chilometri più vicino al Sole rispetto alla Terra.