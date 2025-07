video suggerito

C'è un pianeta che sta scatenando la sua auto-distruzione (e non è la Terra): il caso di HIP 67522 b Il pianeta HIP 67522 b orbita talmente vicino alla sua stella, una nana gialla della costellazione del Centauro, da innescare potenti brillamenti nella sua direzione: questi eventi energetici stanno progressivamente spazzando via la sua atmosfera, causando la distruzione del pianeta stesso.

A cura di Valeria Aiello

Illustrazione del sistema HIP 67522, in cui il pianeta HIP 67522 b (in rosso) invia un’onda di energia lungo le linee del campo magnetico verso la sua stella, innescando un potente brillamento / Credit: Danielle Futselaar

HIP 67522 b è un giovane pianeta gassoso che orbita così vicino alla sua stella, una nana gialla della costellazione del Centauro, da esercitare sulla stessa un’influenza inaspettatamente forte e, alla fine, autodistruttiva: diversamente da quanto accade sulla Terra, dove il declino della vita è spinto dal cambiamento climatico indotto dall’uomo, su HIP 67522 b la fine del pianeta è guidata dall’energia che questo gigante gassoso, delle dimensioni di Giove, accumula durante la sua rapida e ravvicinata rivoluzione.

HIP 67522 b completa infatti un’intera orbita in appena 7 giorni attorno alla sua stella, a una distanza che è quasi sette volte inferiore quella di Mercurio dal nostro Sole: in questa sfacciata vicinanza, l’energia raccolta durante l’orbita riesce a perturbare le intense linee del campo magnetico della stella, innescando potenti brillamenti nella sua direzione. L’intensità di questi brillamenti è sei volte superiore a quella che riceverebbe altrimenti e sta progressivamente spazzando via la sua atmosfera, causando una perdita di massa continua.

Secondo gli astrofisici che hanno ottenuto la prima prova diretta di questo fenomeno del tutto nuovo, HIP 67522 b sta perdendo così tanta massa da diventare, nell’arco i 100 milioni di anni, un pianeta molto più piccolo di Nettuno. I dettagli delle osservazioni che hanno portato alla scoperta dell’interazione che sta causando l’auto-distruzione di HIP 67522 b sono stati pubblicati un nuovo studio su Nature.

L’auto-distruzione del pianeta HIP 67522 b: lo studio su Nature

Il pianeta HIP 67522 b in orbita attorno alla nana gialla HIP 67522 sta scatenando la sua auto-distruzione, perturbando le intense linee del campo magnetico della sua stella, fino a indurre potenti brillamenti nella sua direzione. In base alle osservazioni degli scienziati, HIP 67522 b innesca un brillamento una volta ogni uno o due giorni terrestri, ricevendo sei volte più radiazioni di quante ne riceverebbe se non esercitasse alcuna influenza.

I brillamenti di HIP 67522 distruggono l’atmosfera del pianeta / Credit: Janine Fohlmeister

“A questo ritmo, HIP 67522 b è destinato dimezzare la durata della vita della sua atmosfera” ha affermato Ekaterina Ilin, astrofisica presso l’Istituto olandese di radioastronomia (ASTRON), che ha guidato lo studio sul sistema HIP 67522 pubblicato su Nature.

Insieme ai colleghi, Ilin ha notato che i brillamenti della stella HIP 67522 sembravano essere sincronizzati con il periodo orbitale del pianeta a lui più vicino: in particolare, analizzando i dati raccolti da due telescopi spaziali, il TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) della NASA e il CHEOPS (Characterizing Exoplanet Satellite) dell’Agenzia spaziale europea, il team ha rilevato che questi brillamenti erano “migliaia di volte più energetici di qualsiasi cosa il nostro Sole possa produrre”.

In totale, i ricercatori hanno osservato che l’influenza di HIP 67522 b ha innescato un totale di 15 brillamenti stellari. “È la prima volta che vediamo un pianeta influenzare la sua stella ospite, ribaltando la nostra precedente ipotesi secondo cui le stelle si comportano in modo indipendente – hanno aggiunto gli studiosi – . Non solo HIP 67522 b sta innescando brillamenti, ma li sta anche innescando nella sua stessa direzione, venendo bombardato da così tante radiazioni ad alta energia che non sono certamente di buon auspicio per il pianeta stesso”.

Trattandosi di un fenomeno completamente nuovo, i dettagli di questa interazione stella-pianeta non sono ancora del tutto chiari. “Ma ci sono due cose che ritengo siano le più importanti da fare adesso – ha spiegato l’astrofisica – . La prima sarà misurare le diverse lunghezze d’onda (Cheops copre lunghezze d'onda dal visibile al vicino infrarosso, ndr) per scoprire che tipo di energia viene rilasciata in questi brillamenti. Il secondo passo sarà trovare e studiare altri sistemi stella-pianeta simili, passando da un singolo caso a un gruppo di 10-100 sistemi, affinché gli astronomi teorici abbiano qualcosa su cui lavorare”.