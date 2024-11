video suggerito

Bevanda a base di nidi d'uccello efficace contro l'ipertensione e l'infiammazione, secondo un studio Un team di ricerca malese ha determinato che una bevanda a base di soia, cacao e nidi d'uccello ha proprietà antipertensive e antinfiammatorie, inoltre favorisce sazietà con un basso indice glicemico. I risultati dello studio hanno comunque dei limiti e impongono una riflessione sulla conservazione delle specie coinvolte.

A cura di Andrea Centini

Potrebbe sembrare assurdo, ma uno studio malese ha determinato che una bevanda a base di soia, cacao e nidi d'uccello ha proprietà benefiche contro la pressione e l'infiammazione, promuovendo una “buona salute umana anche per chi è a dieta e per gli individui con diabete”. Gli idrolizzati di nido d'uccello commestibili (EBNH) sono un prodotto tipico della medicina e cucina tradizionale asiatica e sono ottenuti dalla lavorazione dei nidi di specie orientali di rondini e rondoni, in particolar modo del Sud-Est asiatico. Tra le specie più sfruttate in assoluto vi è il rondone dal nido commestibile o rondone dal nido bianco (Aerodramus fuciphagus), che costruisce il nido soltanto con la sua saliva solidificata. Si tratta di un prodotto ambito per produrre la “zuppa di nido d'uccello”, considerata una sorta di prelibatezza per la cucina cinese. Viene preparata cuocendo a vapore i nidi, che secondo la tradizione avrebbe effetti per la salute dei reni, della pelle e l'immancabile potere afrodisiaco.

I nidi naturali in una grotta. Credit: Wikipedia

A causa di queste credenze, numerose popolazioni – o addirittura intere specie – di uccelli sono state portate sull'orlo dell'estinzione proprio per il prelievo dei nidi, che chiaramente impedisce la riproduzione se raccolti prima della deposizione e schiusa delle uova. Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), alcune popolazioni di rondone dal nido commestibile sono state talmente pressate dalla raccolta dei nidi che sulle isole Andamane e Nicobare sono classificate come in grave pericolo di estinzione. In alcuni luoghi vengono predisposte delle vere e proprio “fabbriche” di nidi in cui gli uccelli vengono attirati attraverso i richiami durante il periodo riproduttivo, così da poter avere il prodotto facilmente a disposizione. È chiaro che un simile sfruttamento per zuppe e simili ha un impatto significativo sul comportamento e sulla conservazione di questi animali. Promuovere presunte bevande salutari ottenute con questo controverso “ingrediente” può ulteriormente esacerbare la tutela degli uccelli.

Zuppa di nido d'uccello. Credit: Wikipedia

A determinare che una bevanda in polvere a base di soia aromatizzata al cacao (PDM) arricchita con idrolizzati di nido d'uccello commestibili (EBNH) possiede proprietà antipertensive e antinfiammatorie è stato un team di ricerca malese del Dipartimento di Scienze Alimentari della Facoltà di Scienze e Tecnologie dell'Università Kebangsaan. I ricercatori coordinati dalla dottoressa Zalifah Mohd Kasim si sono concentrati sulle capacità della suddetta bevanda di stabilizzare la membrana dei globuli rossi e inibire l'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE), un enzima che gioca un ruolo fondamentale nel mantenere stabile la pressione sanguigna regolando fluidi e tensione dei vasi. I test con la bevanda hanno mostrato che è in grado di “inibire efficacemente l'attività ACE, suggerendo un potenziale antipertensivo bloccando i composti che aumentano la pressione sanguigna”, spiegano gli autori dello studio.

Nidi d'uccello pronti all'uso. Credit: Wikipedia

Nei test condotti su alcuni volontari è stato osservato che la bevanda riesce a mantenere stabili i livelli di glucosio grazie al basso indice glicemico, inoltre garantisce sazietà fino a 2,5 ore dopo il consumo, alla luce “del suo alto contenuto di proteine e fibre”. “Con il 3% di EBNH, la formulazione offre notevoli effetti antiossidanti che aiutano a stabilizzare i globuli rossi e a ridurre l'infiammazione, fondamentale per la gestione dell'ipertensione e del diabete”, spiegano Kasim e colleghi. Secondo gli autori dello studio la bevanda sarbbe un'opzione valida come integratore alimentare per combattere ipertensione, iperglicemia e il controllo dell'appetito, “anche per le persone a dieta e con diabete”.

Fabbrica di nidi d'uccello. Credit: Wikipedia

Il problema resta il prezzo da pagare per un simile prodotto, la cui efficacia dovrebbe essere comunque evidenziata attraverso studi clinici molto più approfonditi, in doppio cieco e randomizzati con placebo, il gold standard della ricerca scientifica. Un'opzione potrebbe essere creare una variante sintetica di questi idrolizzati di nido d'uccello commestibili, senza dover tormentare rondini e rondoni. Ma il mercato di nidi d'uccello è estremamente fiorente con grandi importazioni anche in Paesi come gli Stati Uniti. Si calcola che l'Indonesia, il più grande Paese produttore di nidi d'uccello nel Sud Est asiatico, esporti oltre 2.000 tonnellate di nidi d'uccello ogni anno. I dettagli della ricerca sulla bevanda sono stati pubblicati su Food Quality and Safety.