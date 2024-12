video suggerito

Bere caffè o tè ogni giorno può ridurre il rischio di cancro alla bocca e alla gola Un nuovo studio suggerisce che il consumo di caffè (normale o decaffeinato) e tè è associato a una minore probabilità di sviluppare tumori della bocca e della gola: l'effetto protettivo, dicono i ricercatori, potrebbe essere legato ai composti bioattivi presenti in queste bevande, che possono contrastare cancro e infiammazioni.

A cura di Valeria Aiello

Il consumo quotidiano di caffè o tèè associato a un minor rischio di cancro alla bocca e alla gola / Photo iStock

Bere caffè o tè ogni giorno può ridurre il rischio di cancro alla bocca e alla gola, secondo quanto emerge dai risultati di un nuovo studio volto a esaminare l’associazione tra il consumo regolare di queste bevande e l’incidenza di tumori alla testa e al collo. L’analisi, che ha combinato i dati di 14 ricerche precedenti, suggerisce che chi beve più di quattro tazzine di caffè al giorno può ridurre il rischio di cancro alla bocca del 30% e il rischio di cancro alla gola del 22%.

Anche il caffè decaffeinato è associato a una probabilità del 25% inferiore di cancro al cavo orale, mentre il consumo di tè è associato a un rischio del 29% più basso all’ipofaringe – sebbene il consumo di più di una tazza di tè al giorno abbia mostrato una probabilità superiore del 38% di cancro alla laringe. Questi diversi effetti, osservati in otto differenti siti di cancro alla testa al collo, sono stati dettagliati in un articolo appena pubblicato su Cancer, la rivista dell’American Cancer Society.

“Per comprendere meglio la relazione tra consumo di caffè o tè e il rischio di tumori della testa e del collo, abbiamo valutato le associazioni utilizzando un set più ampio e aggiornato di studi caso-controllo, identificati nei lavori dell’International Head and Neck Cancer Epidemiology (INHANCE), la collaborazione di gruppi di ricerca in tutto il mondo – hanno precisato gli autori dell’analisi – . Ogni studio ha raccolto dati utilizzando specifici questionari, tra cui domante su stili di vita, come le abitudini alimentari, il vizio del fumo e il consumo di alcolici”.

Cosa dice lo studio sul consumo di caffè o tè e il rischio di cancro alla bocca e alla gola

Il consumo quotidiano di caffè (normale o decaffeinato) o tè può ridurre il rischio di sviluppare tumori alla bocca e alla gola, suggerendo un effetto potenzialmente protettivo. In particolare, analizzando i dati sul consumo di caffè, caffè decaffeinato o tè (numero di tazzine o tazze al giorno) di 9.548 persone con tumori alla testa e al collo e di 15.783 sane, è emerso che:

Caffè: bere più di quattro tazzine di caffè al giorno è stato associato a una riduzione del 30% del rischio di cancro alla bocca e del 22% del rischio di cancro alla gola rispetto ai non bevitori di caffè. Anche il caffè decaffeinato ha mostrato benefici, con una riduzione del 25% del rischio di cancro alla bocca.

Secondo i ricercatori, l’effetto protettivo potrebbe essere legato ai composti bioattivi presenti in queste bevande, che possono contrastare cancro e infiammazioni. “Il nostro studio ha evidenziato i loro diversi effetti con diversi sotto-siti di cancro alla testa e al collo, inclusa l’osservazione che persino il caffè decaffeinato ha avuto un impatto positivo – ha affermato la professoressa Yuan-Chin Amy Leed della University of Utah School of Medicine a Salt Lake City e autrice senior della ricerca – . Le abitudini di consumo di caffè e tè sono piuttosto complesse e queste scoperte supportano la necessità di più dati e ulteriori studi sull'impatto che queste bevande possono avere sulla riduzione del rischio di cancro”.