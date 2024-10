video suggerito

Bere alcolici aumenta il rischio di sei tipi di tumore: quali sono gli effetti dell'etanolo sul corpo Il quattordicesimo rapporto dell'American Association for Cancer Research (AACR) fa il punto dei risultati più recenti sulla nostra conoscenza del cancro: il consumo di alcol, di qualsiasi tipo, è stato associato all'aumento di sei tipi di tumore.

"Bere un bicchiere di vino a tavola fa bene alla salute". Quante volte lo abbiamo sentito dire o detto noi stessi, pensando di essere nel giusto. Eppure ci sbagliavamo e oggi ne possiamo essere certi. La conferma arriva dal quattordicesimo rapporto dell'American Association for Cancer Research (AACR) che fa il punto sui progressi realizzati finora nello studio del cancro.

Dagli ultimi dati sappiamo infatti che il 40% dei tumori diagnosticati negli Stati Uniti è dovuti a fattori modificabili, ovvero abitudini o scelte di vita che potremmo modificare noi stessi. L'alcol è uno di questi. Non solo, i ricercatori americani sostengono che dall'analisi delle ricerche condotte sull'argomento emerge che il consumo di alcol da solo aumenta il rischio di sei diversi tipi di cancro: "alcuni tipi di cancro della testa e del collo, carcinoma a cellule squamose esofagee, tumore al seno, al colon-retto, al fegato e allo stomaco".

Quasi sei tumori su cento sono dovuti all'alcol

Dallo stesso report dell'ACCR emerge che nel 2019 il 5,4% dei tumori diagnosticati negli Stati Uniti è stato attribuito al consumo di alcol. Un articolo su The Conversation di Justin Stebbing, professore di Scienze biomediche all'Anglia Ruskin University, nel Regno Unito, aggiunge un altro dato che allarga il problema a tutto l'Occidente, dove, nello stesso anno, più di una diagnosi su venti è stata correlata al consumo di alcolici.

Sebbene le cause di questa associazione siano ancora oggetto di studio della ricerca, alcune cose sono ormai note. Come spiega Stebbing, è stato dimostrato che il consumo frequente di alcol da giovani e adulti può aumentare il rischio di tumore al colon-retto in età avanzata. Vi lasciamo qui la nostra intervista al professore Pierpaolo Sileri, primario di Chirurgia Colorettale dell’Irccs Ospedale San Raffaele, sui principali fattori di rischio di questo tumore.

Inoltre, in base agli studi condotti finora è emerso che la quantità di alcol bevuta faccia la differenza, ovvero maggiore è il consumo, maggiore è il rischio di sviluppare la malattia. Chiaramente – specifica il ricercatore – questo non significa che chi consuma alcol svilupperà sicuramente il cancro, ma che ha un rischio maggiore che questo avvenga.

Perché l'alcol può aumentare il rischio di cancro

Spiegare in che modo l'alcol può aumentare il rischio di sviluppare il cancro non è semplice, perché non c'è solo un modo attraverso cui questo interagisce con il nostro corpo. Per quanto riguarda il rischio di tumori della bocca e della gola – spiega Airc – irrita le mucose e questo può ostacolare il processo attraverso cui le cellule si riparano. Può causare infiammazione e alterazioni delle cellule del fegato. Inoltre, l'alcol può interagire con gli ormoni e questo può aumentare il rischio di alcuni tumori, come quello del seno, dell'ovaio e della prostata.

Inoltre, l'etanolo, quando viene metabolizzato all'interno del nostro corpo, produce un composto chimico, l'acetaldeide, che "può causare il cancro – spiega l'Istituto superiore di Sanità (ISS) – danneggiando il DNA e impedendo alle cellule di riparare il danno".

Questi rischi sono associati a qualsiasi tipo di bevanda alcolica. Secondo un altro luogo comune alcuni alcolici sarebbero più dannosi di altri, tuttavia anche questa convinzione è stata smentita dalla ricerca: sempre l'ISS ribadisce che "non esiste un livello sicuro di consumo di alcol per il cancro e tutti tipi di bevande alcoliche, tra cui birra, vino e alcolici, sono correlati al cancro".