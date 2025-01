video suggerito

Perché negli Stati Uniti si pensa di mettere un'etichetta "causa il cancro" sulle bottiglie di alcolici Negli Stati Uniti, il capo operativo della sanità ha proposto di modificare le etichette di bottiglie di vino, birra e liquori, aggiungendo un avviso sul rischio di cancro: la proposta nasce dal fatto che il consumo di alcol è responsabile di almeno sette diversi tipi di tumore, tra cui quelli al seno, al colon, al fegato e allo stomaco.

A cura di Valeria Aiello

Negli Stati Uniti si fa strada la possibilità di mettere un’etichetta sulle bottiglie di alcolici che metta in guardia i consumatori sul rischio di cancro. La proposta, avanzata dal capo operativo della sanità Usa, il surgeon general Vivek Murthy, nasce dal fatto che il consumo di alcol è responsabile di almeno sette tipi di tumore, tra cui quelli al seno, al colon-retto, al fegato e allo stomaco. L’obiettivo dell’avviso, che andrebbe a campeggiare sulle etichette di bottiglie di vino, birra e liquori, è quello di aumentare la consapevolezza dei consumatori sui rischi per la salute legati al consumo di alcol, analogamente a quanto già avviene da anni sui pacchetti di sigarette.

“L’alcol è una causa di cancro ben consolidata e prevenibile, responsabile di circa 100.000 casi di cancro e 20.000 decessi per cancro ogni anno negli Stati Uniti, ovvero più dei 13.500 decessi per incidenti stradali associati all’alcol ogni anno negli Stati Uniti, eppure la maggior parte degli americani non è consapevole di questo rischio” ha affermato Murthy in una dichiarazione.

Quali sono i tumori causati dall’alcol

Il 5,4% di tutti i tumori è dovuto al consumo di alcolici, che aumenta il rischio di diversi tipi di cancro: le prove scientifiche del legame diretto tra alcol e maggiore probabilità di sviluppare un tumore sono aumentate negli ultimi quattro decenni, come evidenziato anche nell’ultimo rapporto dell’American Association for Cancer Research (ACCR), che ha chiarito l’impatto del consumo di alcolici sull’incidenza e gli esiti del cancro.

In particolare, è ben consolidato che il consumo di alcolici – indipendentemente dal tipo (vino, birra o liquori) – aumenta il rischio di cancro al seno, con il 16,4% dei casi totali che è attribuibile al consumo di alcolici. La ricerca ha inoltre dimostrato che esiste una correlazione tra alcol consumato durante la gravidanza e la probabilità che il bambino sviluppi la leucemia dopo la nascita.

Nello specifico, i dati indicano che il consumo di alcolici sia causa di almeno sette tipi di tumore:

tumore del seno

tumore del colon-retto

tumore dell’esofago

tumore del fegato,

tumore della bocca (cavità orale),

tumore della gola (faringe)

tumore della laringe

Per alcuni di questi tumori, come quelli al seno, alla bocca e alla gola, recenti studi scientifici dimostrano che il rischio di sviluppare il cancro può iniziare ad aumentare bevendo circa un drink o meno al giorno.

L’etichetta sulle bottiglie di alcolici negli Usa e altre misure

Oltre all’aggiornamento dell’etichetta sulle bottiglie di alcolici per aggiungere un avviso sul rischio di cancro, il capo operativo della Sanità negli Stati Uniti ha chiesto una rivalutazione dei limiti per il consumo di alcol nelle linee guida, che tengano conto dei risultati dei più recenti studi.

Ha inoltre chiesto ai professionisti della sanità pubblica e i gruppi della comunità di evidenziare che il consumo di alcol è un fattore di rischio di cancro modificabile e di rafforzare ed espandere gli sforzi educativi per aumentare la consapevolezza nella popolazione. “Gli operatori sanitari – ha concluso Murthy – dovrebbero informare i pazienti in contesti clinici sul legame tra consumo di alcol e rischio di cancro, promuovendo l’uso di screening per l’alcol e consulenze per il trattamento delle dipendenze, se necessario”.