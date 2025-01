video suggerito

Atteso per oggi un allineamento di sei pianeti nel cielo: a che ora vederlo a occhio nudo dall’Italia Poco dopo il tramonto di oggi, verso le 17:30 ora di Roma, i cieli d’Italia saranno impreziositi da un meraviglioso allineamento planetario con sei protagonisti: Marte, Giove, Urano, Nettuno, Venere e Saturno. Quattro saranno visibili a occhio nudo, mentre per i giganti ghiacciati servirà un binocolo o un telescopio. E a che ora vedere l’allineamento e come riconoscere gli astri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simulazione dell'allineamento planetario di oggi, 21 gennaio 2025. Credit: Vito Technology Inc. / Starwalk.space.com

La sera di oggi, martedì 21 gennaio 2025, potremo vedere nel cielo un magnifico allineamento planetario con ben sei pianeti protagonisti. A partire dalle 17:30 circa ora di Roma, poco dopo il tramonto, saranno infatti osservabili nel firmamento contemporaneamente i seguenti astri, da sinistra (Est) verso destra (Ovest): Marte, Giove, Urano, Nettuno, Venere e Saturno. Tutti potranno essere visti a occhio nudo con l'eccezione dei due giganti ghiacciati Urano e Nettuno, per i quali sarà necessario un telescopio o un potente binocolo. Quello di stasera è un assaggio del grande allineamento planetario che ci aspetta il 28 febbraio, durante il quale saranno in parata ben sette pianeti, cioè tutti quelli del Sistema solare tranne – ovviamente – la Terra, che sarà il palcoscenico ideale per ammirarli sulla volta celeste. L'allineamento di sei pianeti sarà visibile nel cielo per alcuni giorni e il 25 gennaio sarà trasmessa una diretta streaming dal Virtual Telescope Project per ammirarlo online. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi il bellissimo spettacolo astronomico di oggi, meteo permettendo.

A che ora vedere l'allineamento planetario con sei pianeti dall'Italia

Come indicato, l'allineamento planetario di oggi 21 gennaio inizierà poco dopo il tramonto. Chiaramente l'orario cambia in base alla posizione geografica dell'osservatore. A Roma, Milano, Napoli e Firenze, ad esempio, il Sole sparirà dietro l'orizzonte occidentale tra le 17:05 e le 17:15, a Cagliari alle 17:30, mentre a Lecce il tramonto si verificherà verso le 16:50. Bisognerà attendere circa mezzora dopo il saluto della stella affinché il cielo si faccia sufficientemente buio per mostrare i pianeti dell'allineamento visibili a occhio nudo ma meno luminosi, ovvero Marte e Saturno. Venere e Giove, rispettivamente il terzo e quarto oggetto più luminoso della volta celeste dopo il Sole e la Luna, saranno visibili anche un po' prima del tramonto.

Per quanto concerne Urano e Nettuno, come specificato, sarà necessario uno strumento ottico come un telescopio o un binocolo. In realtà Urano, in rare circostanze e in cieli privi di inquinamento luminoso, può essere visto anche a occhio nudo, raggiungendo una magnitudine (luminosità apparente) di +6, il limite di osservabilità per l'occhio umano. Non sarà il caso di stasera, dato che la sua magnitudine sarà di 5.7, come indicato da starwalk.space.com. L'allineamento planetario nella sua interezza durerà fino a poco prima delle 21:00 (sempre ora di Roma), quando il “Signore degli Anelli” e il Pianeta dell'Amore tramonteranno a Ovest. I sei pianeti saranno visibili nel cielo anche nei prossimi giorni; come indicato, la sera del 25 gennaio il Virtual Telescope Project trasmetterà una diretta streaming per osservare la parata.

Leggi anche Oggi la Luna bacia Marte e crea un magnifico triangolo astrale nel cielo d'Italia: a che ora vederlo

Come riconoscere i pianeti dell'allineamento planetario di oggi

I sei pianeti dell'allineamento planetario di stasera, da sinistra verso destra, sono Marte, Giove, Urano, Nettuno, Venere e Saturno. Il Pianeta Rosso sarà incastonato nella costellazione dei Gemelli (vicinissimo alle stelle Castore e Polluce) a Sud Est; ha un inconfondibile colore arancio-rossiccio, più brillante in questi giorni perché lo scorso 16 gennaio ha raggiunto l'opposizione. Ricordiamo che i pianeti si distinguono dalle stelle grazie alla loro luce (riflessa del Sole) che non è scintillante come quella delle stelle. Inoltre i pianeti nel corso dell'anno si muovono all'interno delle costellazioni, mentre le stelle hanno una posizione “fissa” (ovviamente hanno spostamento apparente sullo sfondo dovuto ai moti celesti della Terra).

Tornando all'allineamento planetario di oggi, alla destra di Marte, poco più in alto nella costellazione del Toro, si trova Giove. Il gigante gassoso avrà una magnitudine di – 2.6 e quindi sarà molto luminoso (si troverà nei pressi dell'ammasso stellare aperto delle Pleiadi). Alla destra di Giove, con le Pleiadi più o meno nel mezzo, si trova Urano; come indicato per il gigante ghiacciato sarà necessario uno strumento ottico. Spostandosi ancor più sulla destra, a Sud Ovest tra le costellazioni dei Pesci e dell'Acquario, troviamo il trittico formato da Nettuno (invisibile a occhio nudo), Venere e Saturno. Venere è luminosissimo e appare nel cielo come un piccolo faro; è impossibile distinguerlo con qualunque altro astro. Saturno, in congiunzione astrale, si troverà poco più in basso e a sinistra con il suo caratteristico colore tenue biancastro-giallognolo. Come indicato, l'allineamento planetario completo si concluderà attorno alle 21:00 ora di Roma, quando spariranno al di là dell'orizzonte i pianeti più a destra.

Poiché alcuni dei protagonisti dell'allineamento si troveranno molto bassi sull'orizzonte, consigliamo di cercare un luogo aperto e privo di ostacoli artificiali o naturali come palazzi, alberi e montagne sulla linea dell'orizzonte. I pianeti si troveranno in un'ampia porzione di cielo, pertanto per aiutarsi a trovarli consigliamo l'utilizzo di un planetario virtuale o un'applicazione per smartphone ad hoc, come Stellarium, Sky Tonight o TheSkyLive. Il fenomeno astronomico sarà visibile nei cieli italiani anche nei prossimi giorni.