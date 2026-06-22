Attenzione al trucco dell’avocado fresco su TikTok: la FDA avverte sui rischi per la salute

Il trucco per conservare l’avocado fresco diventato virale su TikTok è finito sotto la lente della FDA, che ha messo in guardia dai possibili rischi per la salute.

Un trucco virale su TikTok per mantenere l’avocado fresco è finito sotto la lente della FDA per i possibili rischi per la salute. L’agenzia statunitense ha invitato alla prudenza, avvertendo che il metodo presentato dccome una soluzione semplice ed efficace per conservare il frutto più a lungo potrebbe nascondere favorire la proliferazione di batteri nocivi, tra cui salmonella. “La FDA non raccomanda questa pratica” ha dichiarato un portavoce dell’Agenzia.

Il metodo è diventato popolare dopo che in un video, l’utente @shamamamahearling ha condiviso il suo tentativo, affermando che è possibile mantenere gli avocado freschi per un mese immergendoli in acqua fredda. Come prova, ha tagliato un avocado rimasto immerso in una bottiglia d’acqua per due settimane. Una volta aperto, il frutto mostrava una fresca tonalità di verde ma, nonostante sembri funzionare, la pratica ha sollevato dubbi sulla sicurezza della conservazione.

Perché la FDA sconsiglia di conservare l’avocado in acqua

La principale preoccupazione riguarda la proliferazione batterica. “C’è la possibilità che agenti patogeni umani residui, come ad esempio Listeria monocytogenes e Salmonella spp, presenti sulla superficie dell’avocado possano moltiplicarsi durante la conservazione quando immerso in acqua” ha precisato un portavoce della FDA a Newsweek.

Nelle analisi, la FDA ha rilevato una prevalenza complessiva di Listeria monocytogenes pari al 17,73% in campioni di buccia di avocato esaminati su 1.615 frutti, in gran parte importati e per il resto provenienti dalle produzioni statunitensi. Come spiegato, immergere gli avocado in acqua offrirebbe le condizioni ideali per la diffusione e la moltiplicazione dei batteri. La FDA ha inoltre riscontrato la presenza di salmonella in 12 campioni di buccia di avocado provenienti dalle coltivazioni nazionali, il che ha portato a richiami e ispezioni negli stabilimenti.

Il trucco di TikTok avrebbe anche una seconda conseguenza negativa: ulteriori ricerche della FDA hanno indicato che immergere gli avocado in acqua refrigerata permette al batterio Listeria monocytogenes di spostarsi dall’esterno del frutto direttamente nella polpa, aumentando il rischio di ingestione.

“Le ricerche della FDA hanno inoltre dimostrato che la Listeria monocytogenes ha il potenziale di infiltrarsi e penetrare nella polpa degli avocado immersi in vasche di stoccaggio refrigerate entro 15 giorni dalla conservazione. In questo caso, nemmeno la disinfezione superficiale della buccia dell'avocado prima del taglio sarebbe in grado di rimuovere la contaminazione”.

A bassi livelli di esposizione, Listeria monocytogenes non causa malattie gravi negli adulti sani, ma può attaccare il tratto intestinale, provocando sintomi come diarrea, febbre, brividi e dolori addominali. L’infezione è però molto pericolosa per le donne in gravidanza, perché può comportare gravi complicazioni, per gli anziani e le persone con un sistema immunitario indebolito.